Mamadou Sylla vote à Dixinn : ‘’Dieu a permis que ce jour-là arrive enfin’’

Le leader de l’Union démocratique de Guinée (UDG) et richissime homme d’affaires Elhadj Mamadou Sylla a voté dimanche à Dixinn Bora, son quartier. Après le vote, il a dit toute sa joie d’avoir accompli son devoir civique.

« Je suis très heureux du fait que Dieu nous a permis d’avoir ce jour-là enfin arrive. Après plusieurs reports de date des élections, aujourd’hui Dieu a fait que dimanche 22 mars est arrivé. C’est un sentiment de fierté parce qu’un bon citoyen c’est de connaître son devoir d’abord avant de connaître son droit. Donc le premier devoir d’un bon citoyen d’un pays c’est de s’acquitter de son devoir civique et quand il y a des élections, il faut aller voter. Ce que tu dois faire, c’est dans les urnes. Que ce soit non ou oui, que tu aies voté pour quelqu’un ou pas mais le fait que tu t’es déplacé, tu es parti tu as voté quelque chose c’est ça le droit civique d’un bon militant dans un pays.

Tout le monde va aux élections c’est pour gagner c’est ça notre souhait et on prie même Dieu qu’il fasse cela pour nous. Mais dans chaque chose, même dans ta famille tu ne peux jamais avoir même 100%. Mais si le pourcentage dominant gagne c’est ça qu’on souhaite parce qu’un président de la République des fois peut être élu à 51,00% ou 50 et…puis il est élu. En démocratie, on est obligés d’accepter le résultat des urnes. Notre parti c’est la démocratie, le nom même l’indique Union Démocratique de Guinée. Nous on est des démocrates c’est pourquoi on est venus aujourd’hui.

Ce que je peux dire aux militants c’est d’aller massivement voter. Vous savez en Guinée les gens votent de façon communautaire. C’est comme ça ici donc chez nous comme on est roi aussi, on pense que nos parents et nos amis vont nous écouter pour qu’ils puissent voter massivement ».

Maciré CAMARA