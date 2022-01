Mamadou Thug, membre du CNT : « notre rôle aussi, c’est de trouver une loi qui permettra à la culture d’être accompagnée »

Suite à la nomination par décret le 22 janvier 2022, de Mohamed Lamine Diallo alias »Mamadou Thug », comme l’un des représentants de la culture et candidat de la Fédération des entreprises culturelles de Guinée (FECEG) au Conseil national de la transion (CNT), ce lundi 31 janvier 2022, les membres de la FECEG ont animé un point de presse à Kipé pour manifester leur joie et encourager l’heureux gagnant.

« En cette heureuse occasion, nous tenons donc à adresser nos chaleureuses félicitations à Mamadou Thug et lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles prérogatives. La FECEG reste un acteur engagé dans la structuration et la mise en place d’un environnement favorable à l’exercice de nos métiers. Elle ne ménagera donc aucun effort, pour apporter sa contribution aux propositions de lois permettant de faire avancer le secteur culturel dans son ensemble. La FECEG, interface du patronat culturel, rappelle par la même occasion, qu’il a adressé un mémorandum à l’ancienne gouvernance.Ces réflexions restent à l’ordre du jour pour le développement du secteur culturel. L’administration étant une continuité, notre souhait est que cela soit pris en compte par les nouvelles autorités de notre pays », a déclaré Ibrahim Cissé, président de la Fédération des entreprises culturelles de la Guinée.

Quant à Mamadou Thug, il d’abord signifié que désormais il ne représente pas seulement que la FECEG mais plutôt toute la culture guinéenne. Avant de parler des trois (3) défis qu’ils auront à relever au sein du CNT.

« Les 81 personnes qui ont eu la chance d’être portées par les organisations de toutes les entités guinéennes vont jouer un grand rôle dans les prochains jours de la Guinée. Ensemble, nous allons écrire une constitution sur laquelle la Guinée va se baser. Pourquoi, parce qu’une constitution, c’est tout. Il faut qu’à chaque fois quand il y a un président qu’on change de constitution. Il est de notre rôle de se concentrer pour donner une constitution à la Guinée qu’on va garder jalousement. Deuxièmement, avant d’être artiste, on est tous Guinéens. Il y a beaucoup de trucs qui sont dans ce pays dont les Guinéens ne bénéficient pas. Donc, c’est au CNT de trouver des textes et lois permettant aux Guinéens de bénéficier des mines ou de tout ce qui sort de la Guinée.Troisièmement, c’est une entité qui m’a amené au CNT, j’ai donc le devoir de défendre cette entité en proposant des textes et des lois permettant à cette entité de se développer et permettant aux acteurs culturels de jouir et de bénéficier de leur passion parce qu’on est dans la culture c’est par passion. Notre rôle aussi c’est de trouver une loi qui permettra à la culture d’être accompagnée », a-t-il indiqué.

Pour terminer, le président de la FECEG a indiqué que Mamadou Thug, le candidat nommé, est imprégné de leurs problèmes et qu’il pourra largement les défendre une fois au CNT.

Christine Finda Kamano