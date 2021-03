Mamadou Tos à propos du déguerpissement en cours : ‘’il y a une adhésion totale de la population’’

Le Maire de la commune de Matoto, Mamadouba Tos Camara était vendredi dernier sur les ondes de la radio Djoma FM, dans son émission ‘’On Refait le Monde” pour parler de l’opération de déguerpissement en cours dans le grand Conakry, plus précisément dans sa commune (Matoto).

A l’entame, ce responsable communale a tenu à préciser que pour le décollage d’un pays, le plus important, c’est les réformes et la rigueur dans le travail. A l’en croire, le déguerpissement en cours se déroule de façon paisible. Car, dira-t-il, les citoyens en est conscient et ne s’opposent guère.

« Je ne crois pas si par endroit il y a eu des cris, parce que si vous ne le faites pas bien les gens seront obligés de se lever. Pour le moment, Dieu merci, tout se passe bien. Je pense que c’est les citoyens eux-mêmes qui se mettent à la tâche. Mais toutes les façons, s’il n’y a pas cris, c’est qu’on est en train de bien faire. Vous savez, on une population intelligente, si l’autorité s’hasarde à faire la moindre injustice, la population se lève et elle sera difficile d’être contrôlé (…) On a jamais rencontré une zone de résistance, parce que chacun est conscient de ce qu’il a fait sur le domaine de l’Etat. »

Plus loin, il a précisé : « Quand le ministre de la Ville et de l’aménagement du territoire, Dr Ibrahima Kourouma, a demandé de dégager les domaines publics de l’Etat, ça été un ouf de soulagement pour nous. Parce qu’on a dit que nous allons récupérer nos espaces. Et sur ces espaces, nous sommes en train de faire des études. Non seulement on va faire des parkings d’attraction pour les petits, mais aussi on va faire un muni stadium, un restaurant moderne, une salle de lecture. Et va donner une beauté aux endroits », a-t-il promis

Mamadou Yaya Barry