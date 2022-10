Mamadouba Tos Camara à l’AG Foutti-laffidi : « par le passé, le président Alpha Condé a posé des actes qui l’immortalisent aujourd’hui »

Invité ce dimanche 16 octobre, à l’AG Foutti-Laffidi, à Matoto PA, le maire de la commune de Matoto, membre du RPG Arc-en-ciel, a profité de l’occasion pour répondre aux questions des personnes mobilisées à cette occasion.

Mamadouba Tos Camara a, sans langue de bois, vanté les acquis de l’ex-président Alpha Condé, sans occulter les actions qui sont en train d’être posées par les putschistes du 05 septembre 2021. Il a aussi rappelé ce qui a été son plus grand regret dans sa vie politique en tant que maire aujourd’hui.

A en croire le maire de la plus grande commune du pays, depuis l’avènement du CNRD au pouvoir, aucun commis de l’Etat n’ose toucher la chose publique parce que selon lui, ils ont sans doute la peur au ventre.



« Sans langue de bois, chacun de nous est conscient aujourd’hui que tous les gouvernants ont peur de toucher la chose publique. Il y a une moralisation, il y a une conscientisation qui ne dit pas son nom. Mais par le passé, le président Alpha Condé a posé des actes qui l’immortalisent aujourd’hui. Ça, qu’on le veuille ou pas, on est sous la lumière. En 2012, 2013, 2014 et 2015, il y avait le délestage un peu partout, c’est des acquis » a-t-il souligné.

Parlant des nouveaux dirigeants qui ont éjecté Alpha Condé du pouvoir, Mamadouba Tos Camara dira « Ce qui m’a plu du pouvoir actuel, c’est le fait que tous les projets en souffrance quand ils sont venus, ils se sont dits qu’on n’a pas besoin d’en créer d’autres mais que ce qui a bloqué ce projet et pourquoi on ne doit pas les avancer, les financer et continuer. Le fait de terminer ces projets là, cet esprit, il faut saluer ça du CNRD ».

Pour finir, le maire de la commune de Matoto fait des confidences : « Le plus grand regret que j’ai aujourd’hui, c’est le fait de ne pas venir à Matoto comme maire depuis 2012, parce que j’ai été choisi comme président de la délégation spéciale pour des considérations dans lesquelles je ne veux pas rentrer. On m’a mis 1er vice-président, c’est à ce poste que j’ai démissionné et je me suis battu 10 ans pour que je sois maire. Et Dieu merci, je suis là aujourd’hui. Le chantier est grand mais avec la volonté, on laissera ce qu’on pourra pour les citoyens »

Mamadou Yaya Barry