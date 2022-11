Mamady Kouyaté, DG/intérim de la SAG : « pour rendre l’activité minière durable, il faut créer de la compétence »

La 7è édition du Symposium Mines Guinée démarré le 15 novembre dernier a pris fin ce jeudi 17 novembre 2022, à Conakry (Chapiteau du palais du peuple) en présence de plusieurs participants venus de plusieurs pays et des entreprises minières évoluant en Guinée à travers des panels et stands installés pour la circonstance.

Au cours de trois (3) jours de travaux intenses entre acteurs miniers, plusieurs responsables d’entreprises minières ont animé des panels portant sur divers sujets. Parmi ces responsables d’entreprises figure M. Mamady Kouyaté, Directeur général par intérim d’Anglogold Ashanti Guinea (SAG) qui a exposé sur le thème : « la licence pour le développement durable dans le domaine minier. »

A l’entame de son intervention, il dira que la licence pour le développement durable dans le domaine minier dans son entendement s’articule principalement sur trois aspects à savoir : l’aspect éducation, l’aspect infrastructure et l’aspect création d’activité génératrice de revenu.

La SAG sur fond propre a construit une école professionnelle pour laquelle elle a acheté des équipements

Au niveau de l’éducation, précise-t-il, « il y a deux niveaux. Il y a l’éducation de base, et par rapport à l’éducation de base, la SAG a construit beaucoup d’écoles dans pratiquement tous les villages qui se situent dans son domaine d’intervention et même au-delà. Nous savons que pour rendre l’activité minière durable, il faut créer de la compétence. Dans ce cadre, la SAG sur fond propre a construit une école professionnelle pour laquelle elle a acheté des équipements et elle est présentement en discussion avec le Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle pour que cette école commence à fonctionner. Nous pensons que cela va amener à la création d’emplois, la création de plus d’entreprises locales et ça va permettre de garder beaucoup plus de devises étrangères, c’est-à-dire diminuer les produits qu’on importe. »

Nous faisons des ponts et des routes pour les communautés environnantes afin de faciliter l’écoulement des marchandises et le déplacement des personnes

Poursuivant, il fera savoir que dans le domaine des infrastructures, « nous travaillons dans les villages qui sont un peu reculés par rapport aux grandes villes. Donc il faut les pourvoir en centre de santé, en centre d’autonomisation des femmes où les femmes peuvent apprendre des métiers comme la teinture. Par rapport aux ponts, les routes que nous faisons pour les communautés environnantes afin de faciliter l’écoulement des marchandises et le déplacement des personnes. Et le troisième volet, c’est la création d’activité génératrice de revenu. Par rapport à ce domaine, nous accompagnons les femmes dans la culture maraichère, nous avons des projets agricoles par exemple le projet rizicole qui présentement, est développé dans deux principales sous-préfectures… »

Depuis les 7 ans passés, nous avons augmenté nos dépenses locales de 110 millions à plus 140 millions de dollars par an que nous dépensons dans les entreprises locales

« Nous avons aussi le volet fourniture de bien et de service. Par rapport que l’industrie minière qui est l’un des secteurs qui fait plus de dépenses dans le pays. Nous pensons que si ces dépenses sont bien orientées, ça va permettre au gouvernement de réaliser son aspiration, celui de catalyser l’industrialisation locale. Depuis les 7 ans passés, nous avons augmenté nos dépenses locales de 110 millions à plus 140 millions de dollars par an que nous dépensons dans les entreprises locales », a-t-il insisté.

