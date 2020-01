Mamady Onivogui du Mouvement Elasologa : ‘’Sékhoutouréya est loué par Alpha Condé dans le délai légal de son mandat’’

Présent dans la capitale de la région forestière depuis quelques jours, le coordinateur national du mouvement ‘’Elazologa’’ a accordé un entretien à notre rédaction au cours duquel il a tenu de graves accusations.

A l’entame, il a tenu à préciser : « Tout le monde m’a ecouté en Guinée et dans le monde sur les antennes de la radio BBC dire qu’aucun vieillard ne mourira plus à Sékhoutouréya. Sékhoutouréya est loué par le président Alpha Condé dans le délai légal de son mandat. Ça, nous n’allons pas le permettre parce que je suis venu à N’zérékoré pour enterrer le RPG dans sa structure normale. Je veux que le RPG aille vers sa mort. Donc, je vais dire au Pr Alpha Condé de revenir à de meilleurs sentiments en renonçant à son projet de troisième mandat s’il veut sortir par la grande porte. J’ai vu que depuis qu’il est au pouvoir nous sommes dans un pays mais pas une nation. Je veux dire au président qu’il a été mon idole durant 40 ans. Maintenant, il est devenu un cauchemar durant ces derniers temps », dira le coordinateur de Elazologa Ateben.

Plus loin, le jeune opposant accuse le président de l’avoir menacé. « Les menaces constituent pour moi une nourriture. J’ai été devant le président Alpha Condé avec Fassou Goumou, il a dit qu’il était framasson et qu’il était prêt à finir avec moi. Je lui ai dit Monsieur le président, Je n’ai rien contre toi, je te parle au nom des Guinéens et je me mets à la place des Guinéens qui ont souffert parce que nous avons beaucoup entendus. Ce n’est pas la dernière minute que vous allez changer le pays », dénonce le vice-président du MORUDEG (Mouvement pour le Renforcement de l’Unité Nationale et de la Démocratie en Guinée.

Amara Souza soumaoro, correspondant à N’zérékoré.