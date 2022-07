Mamby Camara : « la CRIEF est une cour de règlement de comptes, ils veulent liquider le RPG »

Tour à tour, la quasi-totalité des anciens ministres et hauts cadres du régime d’Alpha Condé passent devant la cour de répression des Infractions économiques et financières (CRIEF) et plusieurs d’entre eux sont déjà incarcérés à la maison centrale de Conakry.

Pour le coordinateur régional du RPG arc-en-ciel à Kankan, cette procédure de la Cour dirigée par Aly Touré n’est pas la bonne. Mamby Camara estime que sans preuve, Kassory et Cie doivent retrouver leur liberté, puisqu’il qualifie leur incarcération d’acharnement politique.

« C’est un acharnement politique, il n’y a rien dans leur dossier en réalité, ils refusent de les libérer parce qu’ils veulent liquider le RPG, mais il ne le pourront pas. Le RPG est un parti fort, un parti structuré, un parti qui s’est étalé sur toute l’étendue du territoire national. Nous on veut préserver la paix dans ce pays donc on cherche à ce qu’il y ait l’entente, qu’on évite de nous poursuivre illégalement. La CRIEF n’a pu donner aucune preuve donc c’est un acharnement politique, nous n’accepterons pas », fulmine-t-il.

Poursuivant, le numéro un du parti d’Alpha Condé dans la savane guinéenne désigne la CRIEF comme étant un instrument avec lequel le CNRD se sert pour régler des comptes :

« Ce n’est pas une cour réelle de répression c’est une cour de règlement de comptes, ils sont entrain de faire des règlements de compte en dehors de toute loi. Tous les acquis qu’on a en Guinée c’est grâce au RPG-ARC-CIEL, c’est pourquoi on évite tout problème on veut que le CNRD revienne à de meilleurs sentiments. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan