Mamou:  3 morts et plusieurs blessés enregistrés dans un accident, à Tamagaly

Dans la nuit de samedi 13 au dimanche 14 août 2022, c’est un minibus en provenance de Dougountouni, préfecture de Mali, en partance pour Conakry qui est entré en collision avec un autre véhicule sur la nationale numéro 1, à Tamagaly, dans la préfecture de Mamou. Bilan: 3 morts. Selon nos informations, toutes les trois victimes sont de la préfecture de Mali.

Interrogé sur ce drame, Mamadou Ba Bank Camara chargé de conflit et des négociations au CNTG de Labé a confié ceci: « c’est effectif, l’accident s’est produit à Mamou, précisément à Tamagaly selon l’information que j’ai reçue auprès des parents des victimes. Également le syndicat de Mamou nous a alertés qu’une de nos voitures a fait un accident et trois personnes ont perdu la vie sur place. Directement, nous avons dépêché une équipe pour aller récupérer les corps et sur le coup quelqu’un est venu pour nous dire que sa femme faisait partie et il souhaite récupérer le corps pour l’envoyer dans la région de Kankan. Et c’est ce qui fut fait. Les deux autres corps ont été transportés à Labé où ils ont été inhumés hier à 17 heures au cimetière de Bowoun-Loko. Il y avait une femme qui était grièvement blessée et conduite à l’hôpital régional de Labé. Il y a eu des blessés mais pour l’instant on en ignore le nombre ».

De son côté, Mamadou Alpha Ly, un proche des victimes rencontré quelques minutes après avoir fini de creuser les tombes de deux victimes, a dit: « ils sont tous originaires de Dougoun Tounni, l’un est de Djohéré, l’autre est de Lafa et le troisième est de Boussoura. C’est un homme et deux femmes qui ont perdu la vie. Les victimes ont quitté Dougoun Tounni pour Conakry , c’est une fois à Mamou ( Tamagaly) qu’ ils ont fait l’accident. D’après ce que j’ai appris, l’une des victimes est un imam du nom de Boubacar Barry, les deux femmes aussi ont un âge un peu avancé »

À noter que la troisième victime a été transportée à Kankan où se trouve son mari, pour y être enterrée.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

