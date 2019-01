Mamou : affrontements entre jeunes à Soumbalako, plusieurs blessés

Des jeunes disciples de Oustaz Baïlo ont quitté son centre coranique samedi dernier pour se rendre à Soumbalako dans son village. Là, des altercations entre jeunes se sont soldées par plusieurs blessés à coup de machettes et couteaux, a-t-on appris de source proche des protagonists.

Contrairement aux informations relatives à la sorcellerie, l’accusé Oustaz Bailo parle quant à lui de reprise des études coraniques par un monsieur de la localité qui avait cessé d’apprendre avec eux.

“Les enfants ont été à Soumbalako le samedi. Le Dimanche, sur le chemin de retour, ils ont voulu rendre visite à un des apprenants qui avait abandonné avant d’être conseillé par ces mêmes personnes de reprendre avec eux. Il avait promis à ceux-là de reprendre dès que possible. Les enfants voulaient savoir s’il a repris quand ils ont été surpris par des cris au secours des citoyens de la localité. Ils disaient que mes enfants sont partis pour les attaquer. Il y a eu des blessés. Ils sont tous à l’hôpital régional de Mamou. Les enfants sont détenus à la police. Soumbalako c’est chez moi. J’ai construit là-bas une mosquée et un centre coranique. Je ne connais rien de la sorcellerie et je ne connais pas un sorcier. Ce sont des accusations fortuites. Les enfants étudient dans mon centre à Mamou-ville. Ils sont partis là-bas pour visiter mon nouveau centre et la mosquée. Je ne connais rien dans cette affaire», a t-il répondu à ses détracteurs.

Par ailleurs, le président du district est remonté contre Oustaze Bailo à cause de la reprise des cours coraniques avec les enfants à Soumbalako-centre. Car, dit-il, ce centre n’a pas été inauguré.

«J’étais à Sallia quand il m’ont appelé. Je suis venu avec les services de sécurité. On est venu voir et on a trouvé à même le sol d’autres blessés. Les agents ont arrêté les coupables. Ils ont été déférés à Mamou. Je ne connais pas la cause mais ce qui reste clair, ils ont agressé le jeune homme. Il n’apprenait pas ici le coran. Car le centre qui est là n’a même pas été inauguré d’abord. Ils sont à l’école d’Oustaz Bailo. Ils se sont juste attaqués aux gens»», a-t-il témoigné.

En tout les cas, selon les témoignages d’autres personnes, il n’apparait nulle part de sorcellerie. Les auditions sont en cours au commissariat central de police de Mamou. Nous y reviendrons

Aïssata Camara, correspondante régionale à Mamou