Mamou/assainissement : les citoyens boudent, pour la deuxième fois, l’initiative gouvernementale

Le gouvernement de transition a institué le premier samedi du mois, comme jour d’assainissement sur l’ensemble du territoire national. A Mamou, les autorités ne manquent pas à cette décision. Ce samedi, elles se sont donné rendez-vous pour assainir la ville de Mamou. L’opération conduite par le gouverneur de la région a commencé à 08h à la mairie pour finir à la résidence du gouverneur en passant par la préfecture ainsi que la résidence du préfet.

Massivement mobilisés, les hommes en uniforme n’ont laissé aucun déchet sur leur passage.

La santé de la population semble être une préoccupation majeure pour le président du CNRD et son gouvernement. C’est dans cette dynamique que le premier samedi de chaque mois est dédié à l’assainissement. « C’est cette mission d’assainissement que nous sommes en train d’exécuter maintenant. Toute la population de Mamou s’est mobilisée comme un seul homme pour venir accompagner les autorités pour dire qu’elle adhère aux idéaux du CNRD », évoque le préfet Mamady Diallo.

Poursuivant, le préfet de Mamou a rassuré la jeunesse que les autorités restent dévouées à leur cause. « Les autorités de Mamou sont venues en mission pour faire développer la ville de Mamou. Nous sommes à votre entière disposition. A chaque fois que le besoin se fait sentir, nous serons avec vous », rassure Mamady Diallo. Cette journée d’assainissement comme la première, n’a pas connu une forte mobilisation des citoyens. C’est pourquoi Sankoumba Traoré, président de la Croix-Rouge de Mamou a fait cette invite : « Nous devons demander à tout le monde de s’y mettre. Parce qu’on demande une seule fois dans le mois. Je crois ça c’est pas de la mer à boire. Chacun de nous peut venir assainir, se joindre à tout le monde. Quand on est vraiment nombreux, on peut faire une action vraiment salutaire », invite-t-il.

Plusieurs citoyens qui se sont confiés à nous hors micro ont indiqué que les autorités ne sont pas des éboueurs mais qu’elles doivent plutôt mettre les stratégies et les moyens pour assainir la Guinée.

Jacques Kamano