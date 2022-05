Mamou: Cellou Baldé annonce la rupture entre l’UFDG et le CNRD 

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Elhadj Cellou Dalein Diallo, prend son baton de pélerin pour remobiliser ses militants et sympathisants. C’est dans ce cadre qu’une forte délégation composée de Cellou Baldé, Abdoulaye Bah et Ismael Doukouré, ont rencontré au siège regional du parti à Mamou situé dans le quartier Petel, leurs militants le dimanche dernier. L’objectif selon la délégation, est de remobiliser les militants pour une éventuelle reprise des manifestations.

C’est devant un parterre de responsables, militants et sympathisants du parti, que la délégation a fait son entrée. Reçue par les chants dédiés à Cellou Dalein Diallo, les hôtes n’ont pas tardé à décliner l’objectif de leur présence.

« La mission s’inscrit dans le cadre de la rémobilisation des militants à la base; de la sensibilisation par rapport à la nouvelle orientation qu’il faut donner.

Vous savez que depuis le 05 Septembre, une nouvelle ère s’est ouverte dans notre pays par rapport à la prise du pouvoir par le CNRD. Donc une transition s’est ouverte et nous sommes sortis échanger avec nos responsables et nos responsables à la base; les populations par rapport à la conduite de cette transition et annoncer clairement et officiellement, qu’aujourd’hui, il y a une rupture entre le CNRD et la classe politique », indique l’ancien député Cellou Baldé devant les militants.

A la question de savoir pourquoi cette tournée coïncide avec la tournée des membres du gouvernement, Cellou Baldé laisse entendre que c’est le CNRD qui leur emboîte le pas.

« C’est du berger à la bergère mais c’est eux qui répondent à ce que nous sommes en train de faire. La mission n’a pas commencé par Mamou. Il y a une semaine que nous sommes en mission. Nous avons commencé par la préfecture de Pita », souligne ce responsable de l’UFDG.

En plus, ce proche du président de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie estime qu’aujourd’hui, le CNRD a peur d’eux.

« Le CNRD est pris de peur, le CNRD est pris de panique. Parce qu’ils ont abandonné en tout cas la feuille de route qui est la leur », laisse croire Cellou Baldé.

A noter que dans sa communication de circonstance en langue pular, l’ancien député et ex-detenu politique a affirmé haut et fort que Ousmane Gaoual Diallo, actuel ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, par ailleurs porte-parole du gouvernement, n’est plus membre de l’UFDG. Certains militants voient d’ailleurs ce dernier comme un « traite ».

Jacques Kamano, correspondant à Mamou