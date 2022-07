Mamou : début des travaux de réfection du pont de Pétel 

Après une bataille médiatique enclenchée autour du pont de Pétel, les travaux de réfection de ce pont ont démarré ce samedi 30 juillet 2022.

C’est en présence du Directeur préfectoral des Travaux publics de Mamou que l’opération de réfection a démarré.

Cela, suite aux critiques et aux cris du coeur des citoyens dans les médias et l’engagement du Directeur préfectoral des Travaux publics de Mamou.

Présent pour ce démarrage, Mamoudou Nèguè Fofana, Directeur préfectoral des Travaux publics de Mamou, a rassuré que c’est une opération de réfection.

« Il s’agit d’une réfection au niveau de ce pont. Depuis fort longtemps, on a entamé des négociations pour que le pont soit refait. Alors vraiment après un grand temps pour ça, nous sommes partis avec le préfet et les partenaires, la société CR2C.Nous sommes tombés sur un consensus pour refaire la dalle du pont », a expliqué Mamoudou Neguè Fofana, Directeur préfectoral des Travaux publics.

Pour lui, la première activité consiste à enlever les produits usés avant de mettre la dalle. « On va enlever les produits (déchets) que vous constatez ici et on commence maintenant le bétonnage dudit pont », évoque Mamoudou Nèguè Fofana, avant d’inviter la population à la patience pendant les travaux.

« Je rassure les citoyens d’être patients. Les travaux du pont, c’est pas comme les travaux du bâtiment. C’est des travaux qui nécessitent une patience », a-t-il invité.

A mentionner que la durée des travaux n’est pas connue. La police routière est déployée pour assurer la circulation des usagers.

Jacques Kamano