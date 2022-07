Mamou: des boutiques cambriolées à la Conserverie (témoignages)

C’est un cambriolage qui s’est déroulé dans la nuit du jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet 2022. Des individus non identifiés pour l’heure sont entrés dans plusieurs boutiques et magasins dans la ville de Mamou, précisément dans le secteur Conserverie.

Selon les informations confiées à Mediaguinee, ces individus ont emporté plus de 30 millions de francs guinéens et quelques objets de valeur.

C’est tard dans la nuit du jeudi lorsqu’une forte pluie s’abattait sur la ville que des malfrats ont réussi à emporter des biens des boutiquiers.

« Ce matin, j’étais venu pour prendre un peu d’argent pour aller récupérer mes marchandises à la gare routière. J’ai constaté qu’il y avait de l’eau sur la véranda. J’avais dit à mes voisins que j’ai trouvé de l’eau ici. Après, j’ai ouvert la porte. J’ai vu que la caisse où je gardais l’argent est ouverte. J’ai regardé aussi dans mon comptoir, c’était complètement vide. Ils ont emporté 34 millions GNF et 8 rouleaux de tissus. Nous avons des sentinelles ici mais, on ne comprend pas », a déploré Alpha Yaya Diallo, l’une des victimes, avant d’inviter les autorités à mener des enquêtes. « Nous demandons au gouvernement, à la police et à la gendarmerie de continuer à veiller sur nous et sur nos biens. », a-t-il lancé.



Aïssatou Diallo, une autre victime témoigne: « Quand je suis venue le matin, on m’a informé que des bandits ont dévalisé des boutiques et magasins chez nous ici, à la Conserverie. Quand je suis arrivée, je suis allée partager la peine de mes collègues. Après, je viens pour ouvrir ma boutique. Mais, j’ai constaté que le plafond a des trous. J’avais un colis contenant des habits, des chaussures et des sacs pour vendre pendant la fête. Ils ont été emportés par les bandits. Avant de quitter le soir, j’ai laissé notre gardien ici. Si on paye les gardiens et que nos boutiques ne sont pas épargnées, on ne comprend pas ».

Du côté des autorités, on indique que des mesures seraient prises pour mettre le grappin sur ces présumés cambrioleurs.

