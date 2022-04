Mamou : des hommes en tenue militaire, armés de PMAK dépouillent des passagers et dérobent plusieurs millions (victime)

Dans la nuit du dimanche 03 au lundi 04 Avril 2022, un véhicule de transport en commun a été attaqué par des inconnus entre Mamou et Dabola, précisément à la sortie de Tamagaly. Selon nos informations, les braqueurs étaient à bord d’un pick-up et armés de PMAK. Plus de 1 500 000 FCFA et des objets de valeurs ont été emporté. Selon l’une des victimes, les braqueurs étaient habillés en tenue militaire.

« J’avais fait un accident à Hafia, mes deux pieds ont été fracturés, donc, je suis allé à Dakar pour mon traitement. Après avoir passé quelques mois dans un l’hôpital de Dakar, mes médecins m’ont libéré tout en me donnant un rendez-vous d’un an et sept mois, c’est-à-dire de repartir après cette période pour enlever les fers. Donc, c’est après ce temps que je suis allé à la gare routière de Bambéto, prendre un taxi de transport en commun pour me rendre à Dakar, en passant par Labé. On est arrivé à Tamagaly vers 19 heures, c’est là-bas d’ailleurs qu’on a fait la rupture du jeûne, c’est entre Tamagaly-Mamou ville qu’on nous a braqué. Nous avons trouvé un pick-up stationné au bord de la route et à bord, il y avait des hommes habillés en tenue militaire, ils détenaient aussi, des PMAK » explique Mamadou Oury Bah.

Poursuivant, il précise qu’avant de les dépouiller de leurs biens, les coupeurs de routes ont procédé à des tirs de sommation.

« Lorsqu’ils ont signalé le chauffeur pour s’arrêter, ils l’ont demandé les papiers du véhicule, ce dernier s’est exécuté, mais ils ont dit au chauffeur, c’est ça qu’ils vont manger ? ils lui ont rendu les papiers et dès que le chauffeur a voulu continuer son chemin, ils ont fait des tirs de sommation, pris de peur, le chauffeur a abandonné le véhicule pour prendre la fuite. Nous les passagers, ils nous ont dépouillé. Personnellement, j’avais 1 million 500 mille FCFA, ils ont pris mon sac et tous ceux qui étaient dans le véhicule ont été dépouillé », a renchéri Mamadou Oury Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620442583