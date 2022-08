La dissolution du front national pour la défense de la constitution (FNDC) par le gouvernement à travers le département en charge de l’Administration du territoire et de la décentralisation continue d’être commentée dans le pays.

Dans la ville de Mamou, les acteurs de ce mouvement (FNDC) regrettent cet état de fait et estiment que l’acte du ministre Mory Condé est un recul démocratique en Guinée. C’est le cas de Mamadou Oury Diallo, chargé de communication de ce mouvement dans la préfecture de Mamou qui cri à un véritable recul démocratique.

« C’est un regret total parce que déjà, ils disaient que le FNDC n’existait pas. S’ils (gouvernants) prennent encore la peine à nous dissoudre, c’est vraiment ridicule », a-t-il fait savoir..



Pour ce membre influent du mouvement fer de lance dans la lutte contre le troisième mandat d’Alpha Condé à Mamou, le ministre Mory Condé doit reconnaitre que le FNDC est un état d’esprit.

« Ce qu’ils doivent comprendre aujourd’hui, c’est que le FNDC est un état d’esprit. Nous, on n’a pas d’agrément mais tous ceux qui sont réunis au sein du FNDC sont des entités de la société civile qui ont des agréments », ajoute-t-il.



Plus loin, il conclut en estimant que la décision du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation est sans effet. « Dire que le FNDC est dissout, c’est vraiment une façon de faire un coup d’essais dans l’eau. Ça n’a pas d’effets », dira-t-il.



A noter que le FNDC projette une manifestation sur toute l’étendue du territoire national le 17 août prochain.

Jacques Kamano, depuis Mamou