Mamou/essence: plusieurs stations fermées, celles qui sont ouvertes refoulent du monde

En dépit de la sortie de la Société Nationale des Pétroles, qui a rassuré qu’il y a suffisamment d’essence en stock, la psychose semble s’installer dans la ville-carrefour de Mamou par rapport à cette situation.

Depuis des jours, les conducteurs d’engins roulants dans la ville rencontrent quelques difficultés. Certaines stations-service sont fermées. Dans les rares stations qui sont ouvertes, il vous faut faire la queue pour s’approvisionner.

Depuis quelques heures, une rumeur sur une pénurie de carburant s’est de nouveau répandue comme une traînée de poudre à Mamou. Chose qui a créé la psychose dans la ville, provoquant ainsi de longues files d’attente dans certaines stations.

Notre correspondant a fait un tour dans plusieurs stations-service de la commune de

Mamou où par endroits, certaines stations-service étaient fermées pour manque de carburant.

« J’ai un peu duré ici quand même. Je viens de Timbo comme ça. Je suis venu là, je veux partir à Conakry mais jusqu’à présent je suis là. Depuis 8h, je suis là, je me suis arrêté dans l’autre station là-bas, on nous a dit de venir par là. Et ça fait 3h. Jusqu’à présent on est là », confie Alpha Boubacar Barry, chauffeur trouvé dans une station-service.

Dans le même sens, il interpelle les autorités afin que des dispositions soient prises pour empêcher la crise de carburant dans le pays.

« Nous demandons aux autorités de faire tout possible pour que cela cesse. Sinon ce n’est pas bon. Les gens souffrent énormément », plaide-t-il.

Il faut noter néanmoins que malgré la rareté, le prix du carburant n’a pas augmenté.

Jacques Kamano, correspondant Mamou