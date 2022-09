Mamou: il poignarde son ami après avoir insulté sa mère, à Tellico 

Les cas de violences continuent d’être enregistrés dans la ville de Mamou et ses environs.

Un jeune du nom de Tahirou vient d »être poignardé par un de ses amis dans le quartier Tellico, dans la commune urbaine de Mamou.

L’acte s’est passé au bord d’une rivière où les deux étaient partis se laver.

Selon les informations, c’est après avoir consommé du chanvre indien que le nommé Tahirou aurait commencé à insulter la mère de Mamadou Pathé. N’ayant pas pu résister aux injures, il s’en est pris à son ami. C’est ainsi que celui-ci l’a poignardé.

Trouvé alité à l’hôpital régional de Mamou, Mamadou Pathé, la victime, est revenu sur l’incident.

« C’est hier que je suis parti avec mon ami Tahirou vers chez eux pour se laver au marigot. Quand on a fini de nager, lui et ses amis ont cherché la drogue. Ils ont fumé et sont revenus. On est allés ensemble voler le manioc des gens qui nous ont pris. On a plaidé jusqu’à ce qu’on nous a pardonnés. Lui (Tahirou) est venu me prendre au collet. Il a insulté ma mère, on a bagarré. Il a pris le couteau et il m’a blessé. Cela s’est fait chez la soeur Ciré à Tellico. Il n’ya pas eu d’antécedent entre nous sauf hier. Il m’a blessé deux fois. Au niveau du bras et à l’épaule », a expliqué Mamadou Pathé.

Il faut dire que la délinquence juvénile et les cas de grand banditisme (coupeurs de route) sont devenus monnaie courante dans la préfecture de Mamou. Ce qui est source de vives inquiétudes pour les citoyens de la ville-carrefour.

Jacques Kamano