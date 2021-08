Mamou : il profite d’une pluie battante pour violer une adolescente de 12 ans, à Petel

Le 23 août dernier, dans la commune urbaine de Mamou, une adolescente de 12 ans a été violée par un jeune d’une vingtaine d’années. L’acte criminel s’est produit dans le quartier Petel. Selon la victime, à cause d’une pluie battante, elle serait s’abriter chez Elhadj Bailo Condo, communément appelé Elhadj Bobo. Ce dernier en a profité pour abuser de l’adolescente.

Interrogé hier mardi sur la situation, le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Mamou, a indiqué que ce dossier de viol et de pédophilie a été transmis à leur parquet, par la brigade de recherche de la gendarmerie.

« La brigade de recherche nous a transmis hier un procès-verbal pour un cas de viol et pédophilie. L’incriminé se nomme Elhadj Baïlo Condé, alias Elhadj Bobo. C’est lui qui a agressé une fille de 12 ans, à Petel. Malheureusement, il ne reconnait pas. Et comme il ne reconnaît pas, nous avons jugé nécessaire de saisir le juge d’instruction, pour les investigations, pour qu’il y ait plus de précisions dans le dossier », affirme Ibrahima Sow.

Malgré le refus du présumé violeur de reconnaitre les faits qui lui sont reprochés, la victime maintient ses accusation, renchérit le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Mamou.

« La fille explique qu’il pleuvait, elle est venue s’abriter sous le toit d’Elhadj Baïlo Condé. Dans un premier temps, elle est restée à la véranda, mais puisque la pluie était forte, elle s’est permis de rentrer au salon. Il n’y avait qu’une seule personne, plus Elhadj Baïlo Condé. La première personne qui était avec eux est sortie en premier. Au moment où la fille sortait aussi, Baïlo a refermé la porte avant de la forcer à avoir un rapport sexuel avec lui. Lorsqu’elle criait au secours, il y avait un seul passant qui est venu intervenir, mais elle ne connait pas le nom de ce dernier. L’intéressé, après les avoir séparés, a continué sa route », conclut le M. Sow.

A noter qu’en attendant d’être présenté à un juge, Elhadj Bobo Condé est détenu à la maison d’arrêt de Mamou.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

