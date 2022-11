Mamou: la Directrice de l’école primaire du centre 1 suspendue

C’est une information de dernière minute. La Directrice de l’école primaire du centre 1, établissement scolaire situé en plein cœur de la ville de Mamou vient d’être suspendue par le Directeur préfectoral de l’éducation.

Selon nos informations, la directrice serait suspendue pour faute administrative au sein de son établissement scolaire.

Interrogé pour en savoir un peu plus sur les motifs de cette décision, le Directeur préfectoral de l’éducation de Mamou, Hamidou Sow a confirmé l’information sans donner plus de détails.

« Oui, elle est suspendue. Je me suis prononcé concernant le sujet. Contentez-vous de cette information », a répondu de façon succincte Hamidou Sow sans évoquer les vrais raisons.

Pour l’heure, toutes nos tentatives de joindre la principale concernée sont restées sans suite.

Nous y reviendrons.

Jacques Kamano