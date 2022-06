Mamou: la ministre de l’Enseignement supérieur inaugure un panneau  de signalisation fabriqué par un enseignant

En visite dans la ville-carrefour ce samedi 04 juin 2022, Mme Diaka Sidibé et M. Yaya Sow respectivement ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui des Infrastructures ont eu l’occassion d’inaugurer deux panneaux de signalisation conçus par un enseignant de l’Institut supérieur de technologie de Mamou.

C’est au grand carrefour de la gendarmerie de la ville de Mamou que ce travail abattu par cet enseignant a été montré aux deux ministres. Constatant l’oeuvre du genie du professeur, le ministre des Infrastrures n’est pas resté sans mot.

« C’est un dispositif qui va permettre de reguler le trafic entre les piétons et les véhicules. Donc il convient de saluer l’inventeur de ce dispositif.C’est un enseignant et naturellement il l’a fait sous le leadership de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur et également le Directeur de l’Institut. Donc il est à remercier. Vous avez tous nos encouragements et toutes nos félicitations et la gratitude du gouvernement également. Nous allons l’accompagner pour lui permettre d’amortir ses travaux.Nous lui ferons des commandes. », rassure le ministre Yaya Sow.

Présent à la cérémonie inaugurale, le concepteur de ce grand projet a fait part de son sentiment quant aux promesses tenues par le chef du département.

« C’est notre Direction qui nous a incité à le faire pour fabriquer les feux de signalisation qu’on pouvait installer. Parce qu’auparavant nous avons eu à faire les prototypes. Donc on veut quitter de l’étape prototypage pour venir au modèle concrèt. Ce qui nous a permis avec la supervision de nos autorités de concevoir ce que vous avez constaté. Ça nous a coûté un mois .

Par rapport au fonctionnement, je m’en fais ajouter que c’est fait de manière efficace. Si je prends par exemple sur les feux qui sont à Conakry, lorsque le courant part, les feux s’eteignent. Les feux que nous avons conçus, on a fait sous forme hybride. C’est le système solaire qui couvre.Dès que EDG s’en va, ça s’allume directement à travers les panneaux solaires. Et nous avons aussi fait une application qu’on mettra à la dispositions des policiers et qui permet de changer le fonctionnement », explique Mohamed Camara, enseignant et concepteur du panneau.

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a de son côté dit être honorée par l’oeuvre de cet enseignant.

« Il faut dire que l’innovation aujourd’hui est vraiment au coeur des projets que nous nous sommes fixés. Nous allons accompagner ce projet », promet-elle.

Jacques Kamano, correspondant à Mamou