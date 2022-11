Mamou : la mission du ministère clôture sa visite à l’ENATEF avec un sentiment de satisfaction

Nous vous le disions. Une mission du ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle séjourne depuis lundi dans la région administrative de Mamou pour constater la reprise effective des cours dans les établissements d’enseignement professionnel. La journée du lundi a été consacrée par la délégation pour visiter les institutions professionnelles de Pita.

Hier mardi, c’etait le tour des quatre écoles publiques d’enseignement technique dans la ville de Mamou.

Après s’être entretenu avec le gouverneur, la délégation a été accompagnée par celui-ci à l’Ecole normale d’instituteurs de Mamou (ENI).

Dans sa prise de parole, le gouverneur de Mamou s’est rejoui de la mission et a montré la bonne foi du gouvernement à qualifier l’enseignement technique sous la conduite du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition.

« Sur le terrain, l’engagement de l’Etat est déjà matérialisé. Pour ceux qui n’ont pas visité ces installations ils peuvent se mettre de l’autre côté pour raconter. Mais aujourd’hui les conditions qui sont maintenant en place et à travers le département de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, les étudiants sont vraiment fiers de se retrouver dans ces installations. Et les conditions sont en place pour vraiment suivre la formation professionnelle. L’engagement c’est de continuer à péreniser surtout qu’il y a des bourses d’entretien. Et partout aujourd’hui, vous voyez les gens qui postulent sur la plateforme. Si hier certains n’avaient pas l’amour de passer par là mais aujourd’hui les étudiants préfèrent même s’inscrire sur la plateforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Tout ça là c’est sur le leadership du président du CNRD, chef de l’Etat,chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Il faut vraiment remercier le gouvernement. Et à travers monsieur le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, nous sommes vraiment fiers de bénéficier de ces infrastrures digne de nom », déclare le gouverneur de région, le colonel Aly Badara Camara.

De son côté, Dr Alhassane Baldé, Directeur national de la formation et du perfectionnement des enseignants au ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, a décliné l’objet de leur visite.

« Cette visite de terrain c’est l’initiative de Monsieur le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur Alpha Bacar Barry qui a à coeur que la rentrée s’est bien faite,que les apprenants sont bien en classe, que les enseignants sont en train de donner les cours comme cela devrait être dès le premier jour de la rentrée et que les Directions ont pris toutes les mesures nécessaires pour que la rentrée soit effective.

Nous nous rejouissons de ce que nous avons constaté dans la region de Mamou.Nous avons eu la chance avec l’étape de Mamou ville nous avons pu faire les quatre écoles professionnelles publiques de Mamou.J’entends le CFP de Mamou,le CEPPS, l’ENATEF, ainsi que l’ENI.Nous avons constaté le même engouement, le même engagement et la même présence. Donc de ce point de vue, nous sommes satisfaits et nous allons donc rendre compte à qui de droit. Nous remercions aussi les autorités régionales qui ont été à nos côtés », évoque Dr Alhassane Baldé

Le Directeur de l’école normale des instituteurs de Mamou a,à son tour, exprimé son sentiment de satisfaction envers la mission. Aussi, il a fait part de ses difficultés.

« Je me dis que la mission a été la bienvenue et ça nous a rejouis à plus d’un titre que le département à travers son ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ait daigné envoyer une mission pour venir voir comment sa fonctionne dans les écoles. Parce que c’est une occassion pour nous de leur montrer tout ce qu’il y a. Cette ENI c’est un bijou. Il y a beaucoup de choses. L’infrastructure, l’équipement, tout est là. Donc le fait de venir voir et de voir nos petites difficultés que nous avons c’est vraiment important.

Les difficultés que nous avons, nous n’avons pas un formateur en informatique.Parce que nous avons des machines ici des ordinateurs (30) pour les étudiants. Donc c’est vraiment une occassion pour nous de dire à la mission de nous trouver un informaticien. Pour nous aider à former les étudiants et certains de nos professeurs. Nous avons aussi une bibliothèque mais jusqu’à présent les livres, on n’en a pas », martèle Moriken Camara, Directeur de l’ENI de Mamou.

Comme dans presque tous les établissements d’enseignement technique et professionnel de la région sillonnés, le problème lié au numérique ne faisait que revenir. Hamidou Diallo, Directeur national du numérique au ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle a décliné quelques initiatives prévues par le département.

« On peut retenir qu’avec l’arrivée du CNRD au pouvoir et avec la nomination de Monsieur Alpha Boubacar Barry en tant que ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons engagé des réformes dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et d’enseignement des apprenants dans les institutions techniques et professionnelles. Et notamment l’intégration du digital dans l’enseignement technique. Vous savez qu’aujourd’hui le monde est un village planétaire. Grâce à l’internet on peut rester à Mamou ici et suivre les cours en France,aux Etats-unis et même au Japon. Donc nous voulons mettre à la disposition des apprenants sur l’ensemble des institutions d’enseignement technique des outils numériques qui leur permettront vraiment de se mettre au même niveau que les élèves de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et pourquoi pas de la France.

Nous avons effectivement pour stratégie de mettre en place des plateformes. Là, nous avons lancé la plateforme PARCOURSPRO.ORG. qui permet la gestion des effectifs dans les institutions techniques. Dans un second temps nous allons nettre en place également des outils numériques comme les bibliothèques virtuelles pour les institutions d’enseignement technique et également des plateformes de suivi professionnel pour les apprenants qui vont sortir du circuit une fois qu’ils sont diplômés pour pouvoir suivre leur évolution professionnelle. Et les bourses d’études c’est un exploit que le ministre a reussi à avoir avec le président le colonel Mamadi Doumbouya. C’est la prémière fois dans l’histoire de l’enseignement technique que les apprenants bénéficient des bourses d’études et les bourses d’entretien », souligne Hamidou Diallo, Directeur national du numérique au ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

L’ENATEF de Mamou n’est pas restée en marge de cette visite. Après un long entretien avec les responsables de cette entité, le Directeur de cette école a aussi exprimé ses difficultés.

« Nous avons ouvert les classes le 02 Novembre comme le ministère nous l’avait instruit. Donc tous les préparatifs ont été faits.

Les apprenants sont venus trouver que les locaux sont déjà propres. Et nous étions vraiment dans les preparatifs, ils ont trouvé le confort.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à d’enormes difficultés. Notamment le problème lié à l’alimentation de nos apprenants. Parce que nous sommes une école à régime d’internat. Les années passées, le gouvernement nous donnait les denrées alimentaires pour les apprenants mais aujourd’hui ils disent qu’on va donner des bourses d’études et d’entretien et voilà ça nous pose un peu de problème. Parce que les élèves n’ont pas où loger et le manger est difficile à trouver », énumère Javer Diakité.

A retenir qu’après l’ENATEF de Mamou, la délégation s’est rendue dans certaines écoles privées techniques et professionnelles.

Jacques Kamano