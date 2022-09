Mamou: le FDSI signe un accord de partenariat avec les structures sanitaires

Nommé par le président de la transition, il y a de cela quelques mois, le Directeur Général du Fonds de developpement social et de l’indigence ne compte pas baisser les bras quant à la repartition des richesses de la Guinée aux personnes indigentes et démunies.

Fidèle à cette dynamique et à la promesse du chef de l’Etat, cette Direction entend mettre un terme à la pauvrété galopante en Guinée. C’est dans cette logique que le gouvernorat de Mamou,a servi de cadre à la signature du Protocole entre le Fonds de developpement social et de l’indigence et les hopitaux, cliniques et pharmacies de cette juridiction. Cette cérémonie assez fructueuse a connu la participation du répresentant du gouverneur, du préfet, des responsables des structures de santé ainsi que des chefs de quartiers.

Devant l’assistance, dans sa prise de parole, le patron de la préfecture de Mamou a salué cette initiative du Fonds de développement social et de l’indigence. En plus, Mamady Diallo a remercié le président de la transition,pour cette valeur refondatrice.

« Le sentiment qui m’amine ce matin est un sentiment de satisfaction. Dans la mesure où nous l’avons jamais connu en Guinée. C’est l’arrivée du CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya qui a initié ce programme pour que les Guinéens puissent recevoir les biens et les ressources de la Guinée à travers le fonds de developpement social et de l’indigence. Là où nous sommes aujourd’hui, c’est la refondation pronée par le président de la Republique. Cette refondation passe par l’équité. Quand nous disons que le fonds de developpement et de l’indigence c’est pour les indigents, il faut que cela soit respecté. Pour ça, nous sommes très satisfaits et nous savons maintenant que les indigents qui sont dans la ville de Mamou seront pris en charge. », soutient le colonel Mamady Diallo, préfet de Mamou.

Le Directeur général de l’hôpital régional de Mamou ne s’est pas fait représenter à cette cérémonie de signature. Dr Mohamed Sompaoré s’est rejoui, tout en évoquant les difficultés de depenses qui pèsaient jusque là sur les patients dans les structures sanitaires.

« A chaque fois qu’on parle d’une dépense de santé, c’est qu’il y a toujours la prise en charge qui est faite à un niveau. Parce que on parle souvent de gratuité au niveau des dépenses de santé, mais la gratuité n’est jamais effective. Elle est effective au niveau du patient. Lui il peut ne pas payer mais la dépense est toujours à son niveau. Avant que le fonds de developpement social et de l’indigence ne soit rédynamisé, les hôpitaux prenaient en charge les indigents. Mais c’est les dépenses qui coûtaient très cher aux hopitaux. Si on a ce fonds qui vient nous aider à prendre en charge ces malades,c’est un grand motif de soulagement pour les structures de santé », explique-t-il.

Ferme et engagé, le Directeur du Fonds de développement social et de l’indigence a martelé que la mesure s’inscrit dans le cadre de la refondation et de la répartition juste et équitable des biens de la Guinée avec toutes les personnes démunies. Cette volonté, dit-il, est manifestée par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition.

« La prise en charge des indigents, le développement social entre autres sont des actions régaliennes du Fonds de développement social et de l’indigence. C’est vrai que c’est une prémière fois que les Guinéens s’appropient ce concept prise en charge. Mais la précision: n’est pas indigent qui le veut. Il y a les critères bien définis pour reconnaître les indigents et les prendre en charge. Et ça c’est extrêmement important. De passage, il est important de préciser que les fonctionnaires de l’Etat, les cadres, les employés des services privés, les commerçants et d’autres qui ont des revenus même les retraités qui ont le minimum pour subvenir à leurs besoins ne font pas partie des critères de prise en charge des indigents dans les hôpitaux ou dans les pharmacies.

Cela vient répondre à des exigences du chef de l’Etat, le colonel Mamadi Doumbouya, quand il a parlé de la répartition de la richesse aux plus faibles et aux plus démunis. Enfin, depuis l’indépendance, c’est la prémière fois qu’un Guinéen se dit comme je n’ai pas les moyens de me prendre en charge et pourtant que je suis malade, l’Etat me viendra en charge. Rien que ça c’est un espoir et c’est un acquis. Je profite pour remercier Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition pour tout l’effort qu’il est en train de fournir dans le cadre de la refondation de l’Etat. », évoque le Directeur général du fonds de developpement social et de l’indigence, Lansana Diawara.

À mentionner que cette nouvelle dynamique est la prémière du genre en Republique de Guinée, malgré les promesses de bonne gouvernance tenues par les précédents présidents.

