Mamou: le Fonds de développement social et de l’indigence au chevet des personnes vulnérables

Mamou a abrité vendredi 10 Juin 2022, la cérémonie de sensibilisation des autorités politico-administratives sur le ciblage des ménages indigents pour le registre social unifié (RSU) dans la région administrative du même nom.

C’est un projet porté par le Fonds de développement social et de l’indigence (FDSI).

La cérémonie de sensibilisation a eu lieu dans la salle polyvalente de la maison des jeunes de Mamou, en présence du gouverneur, du préfet de Mamou ainsi que des préfets de Pita et Dalaba. A côté de ceux-ci, il faut noter la présence de 36 autres maires des differentes communes de la région de Mamou.

L’objectif général, selon les organisateurs, est de contribuer à l’amelioration de l’éfficacité et de l’efficience des programmes de lutte contre la pauvrété.

Sous la tutelle du ministère de la Promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, cette Direction compte diminuer ou en finir avec la pauvrété assez galopante en Guinée.

« En effet, du fait de la situation socio-économique peu reluisante caractérisée par un taux de pauvreté élévé (43,/90).

avec une population à majorité analphabète (60%), une grande partie de la population guinéenne est confrontée à d’énormes difficultés. Le systeme de santé guinéen est caractérisé par : (i) une morbidité et une mortalité encore élevées, en particulier chez les groupes les vulnérables y compris le couple mére-enfant; (i) une couverture effective faible pour la plupart des services essentiels de santé, (iii) une offre de santé inefficiente et inéquitable et (iv) un environnement caractérisé par d’importants obstacles et contraintes, le tout aggravé par la survenue de l’épidémie de la maladie à virus Ebola en 2014 et de la Covid-19 en 2020, avec un important impact socio-économique.

Constatant que l’approche d’assistance sociale ne suffit pas à apporter des solutions durables à la pauvreté des personnes les plus vulnérables, l’une des

étapes importantes pour le renforcement des mesures sociales existantes et le déploiement des nouvelles politiques sociales adaptées est la politique nationale de protection sociale qui est un besoin essentiel pour chaque individu et une nécessité politique et économique pour le developpement inclusif du pays. Ce document de politique nationale a indiqué les differentes formes de transfert monétaire pour améliorer les conditions de vie des populations.

Plusieurs programmes d’aide sociale aux ménages ou aux individus sont développés en République de Guinée (le Projet Filets Sociaux Productifs, le Projet d’Amélioration des Services de Santé Primaires, l’Agence Nationale d’Inclusion économique et sociale, etc..) sauf qu’il est presque impossible à l’Etat de savoir quels ménages reçoivent quels services, d’orienter l’aide vers les ménages les plus

nécessiteux, de profiter des synergies qui peuvent être créées entre les différents programmes et d’éliminer les doublons et les fraudes.

Pour permettre aux programmes de protection sociale d’intervenir efficacement au niveau des véritables bénéficiaires, un Registre Social Unifié (RSU) a été mis en place au niveau du Fonds de Développement Social et de I’Indigence (FDSI) », précise brièvement le Directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence, Lansana Diawara.

Etant la prémière autorité administrative de la region de Mamou, le gouverneur Aly Badara Camara s’est engagé afin que ce projet de grande envergure ait lieu dans la région.

De même,le gouverneur remercie la Direction générale du Fonds de développement social et de l’indigence pour l’initiative, avant d’inviter les préfets et maires de la région à la sensibilisation.

« La mise en oeuvre de ce projet trės sensible, ne sera possible que grâce à

l’implication effective des communautés ici représentées par les préfets, les sous-préfets et les maires. J’en appelle alors à votre sens de responsabilité et votre dévouement dans le processus de ciblage qui vient d’être lancé aujourd’hui pour nous permettre d’atteindre les extrêmes pauvres.

Sur ce, Mesdames et Messieurs, soyez rassurés que la région de Mamou s’impliquera dans ce projet. C’est pourquoi, je lance un appel solennel à tous les préfets, sous-préfets et maires de la région

pour la formulation d’un plan de communication efficace de nature à permettre un meilleur partage de l’information au sein de la population de la région de Mamou. Pour terminer, je voudrais adresser les remerciements du Gouvernement à la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), sous la tutelle du Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables (MPFEPV), pour le professionnalisme et l’intégrité dont ils font preuve au quotidien pour le développement du RSU en Guinée », a déclaré le colonel Aly Badara Camara, Gouverneur de la région administrative de Mamou.

Participant et déterminé à relayer l’information et la sensibilisation au niveau local, Mamadou Oury Diallo, maire de la commune urbaine de Pita, apprecie et se dit prêt à accompagner le projet.

« J’apprecie fortement ce projet qui s’investit dans le cadre de la réduction progressive de la pauvrété en Guinée. C’est un projet qui est avec plein d’ambitions dans la mesure où 80% de la population guinéenne est pauvre. Alors, si le gouvernement guinéen, à travers les partenaires, s’investit auprès des communautés à la base afin de reduire cette pauvreté, nous n’allons qu’à remercier tous ceux qui ont mis la main dans la poche pour que ce projet ait lieu. Au nom de toutes les collectivités locales, nous nous engageons résolument à accompagner ce projet pour que les résultats soient atteints », promet Mamadou Oury Diallo, maire de la commune urbaine de Pita.

A rappeller que la sensibilisation des autorités politico-administratives s’est faite en une séance de présentation Powerpoint basée sur le support de sensibilisation élaboré à cet effet.

Jacques Kamano, correspondant à Mamou

