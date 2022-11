Mamou : le ministre Guillaume Hawing se réjouit de son bilan

Le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing était à Mamou hier lundi 28 Novembre 2022. Selon le premier responsable de l’Education en Guinée, cette immersion s’inscrit dans le cadre de rencontrer les acteurs de l’éducation mais aussi de s’assurer du déroulement des cours.

Par ailleurs, Guillaume Hawing a remercié les enseignants contractuels de la préfecture de Mamou pour leur engagement.

À l’en croire, cette tournée a permis de comprendre que 1088 écoles hangars, 5857 écoles sans latrine, sans point d’eau sont sur l’étendue du territoire. C’est pourquoi, ajoute-t-il, les travaux ont demarré.

« C’est une suite logique. Il y a une année quand nous sommes venus aux affaires, nous avons fait le tour du pays. Le constat était très amer. Ça donnait des maux de tête, les statistiques en font foi. Il y avait plus de 1088 écoles hangars, 5857 écoles sans latrine, sans point d’eau. Les élèves vont-ils étudier dans de très bonnes conditions. Voyant tous ces faits, nous nous sommes dit qu’il faut réagir et c’est ce que nous faisons. Les travaux ont démarré. Vous avez vu c’est un processus de rectification continue. Nous sommes en train de travailler et cela va continuer et c’est sur toute l’étendue du territoire. Nous avons commencé cela il y a un mois. C’est le tour d’ici, Mamou, et croyez-moi, toutes les écoles qui sont dans cette situation seront rénovées. C’est un processus, ce n’est pas un travail d’un seul jour. Donc quand les écoles ont fait plus de dix ans, vingt ans, voire cinquante ans, elles n’ont pas été rénovées, il faut aller doucement mais sûrement pour réussir le pari d’une éducation de qualité », indique le ministre Guillaume Hawing.

Concernant les enseignants contractuels qui s’engagent auprès des communautés, le ministre les a remerciés et a précisé que ce transfert de compétences va continuer.

« Les enseignants aujourd’hui sont recrutés. Ils sont les enseignants contractuels communaux. Ça se passe avec la communauté. C’est un transfert de compétences, donc ça se passe très bien. Et nous nous en réjouissons. Nous ne pouvons pas vous dire que tout est atteint mais il n’y a pas de plainte », ajoute-t-il.

Jacques Kamano

624 50 82 79