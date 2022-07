Mamou : le pont Pétel dans un état critique

Depuis l’arrivée des grandes pluies en Guinée, nombreuses sont les infrastructures routières qui sont dans un état lamentable à Mamou. Le cas du pont reliant le centre-ville au quartier Pétel en est l’exemple le plus illustratif. Ce pont est dans un piteux état.

Les citoyens, ne pouvant plus attendre l’arrivée des bonnes volontés et des autorités du pays, prennent des initiatives pour colmater le pont. C’est pourquoi, ce mercredi, les jeunes mécaniciens, garagistes ont décidé de faire ce qu’ils peuvent.

‘’On est venu ici pour travailler sur ce pont. Moi je travaille à côté ici. Mais vu le mauvais état du pont, nous nous sommes dit de faire quelque chose. Le pont là est trop gâté. Donc nous faisons de notre mieux pour colmater », explique Mamadou Bailo Diallo, maître garagiste, avant d’inviter l’Etat à prendre des dispositions pour éviter un drame sur ce pont central.

« Nous demandons au gouvernement de nous aider pour travailler sur le pont. Le pont Pétel relie la Moyenne et la Haute Guinée, ajoute Mamadou Bailo Diallo », dit-il.

Contactée pour connaître son point de vue par rapport à cette situation préoccupante, la première autorité chargée des infrastructures à Mamou a indiqué que des actions sont en cours.

‘’Depuis la semaine passée, je me suis rendu sur le terrain. J’ai trouvé que vraiment le pont de Pétel est beaucoup dégradé. Et là dès que je suis allé avec l’un de mes agents, j’ai appelé directement le Directeur national de la voirie. Quand je l’ai appelé, il m’a mandaté de faire des levées de dégradations et faire des images pour les lui expédier. Donc j’ai eu à faire toutes ces études-là sous une pluie. Après je lui ai envoyé le rapport. On a beaucoup discuté avec Monsieur le préfet. Monsieur le préfet leur a dit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réparer le pont pour vraiment satisfaire les usagers et la population de Mamou », soutient Mamoudou Nêguè Fofana, Directeur préfectoral des Infrastructures de Mamou.

A signaler que si rien n’est fait dans les prochains jours, le pont reliant Mamou au reste de la Haute Guinée va céder.

Jacques Kamano