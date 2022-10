Mamou : l’école publique de Thiewgole n’a toujours pas ouvert ses portes (les raisons)

Malgré la reprise des cours le 04 octobre 2022 sur l’ensemble du territoire national, certains établissements d’enseignement public restent fermés dans la commune urbaine de Mamou.

C’est le cas de l’école primaire de Thiewgol. Dans cette école, la rentrée administrative du 15 septembre dernier qui invite les responsables d’école à assainir et préparer les documents pédagogiques n’a pas été fait. C’est hier jeudi qu’il a été demandé aux élèves d’assainir cette école. Ce jour, les cours n’ont pas eu lieu. C’est un constat qui a été fait par notre correspondant basé dans la préfecture.

La rentrée scolaire dans la préfecture de Mamou est bel et bien constatée dans certains établissements d’enseignements scolaires. Mais, après constat dans l’école primaire de Thiewgole, la rentrée administrative prévue par le ministre Guillaume Hawing pour le 15 septembre dernier n’a pas eu lieu.

Cette attitude qui consiste à obliger les enfants à défricher et labourer alors que n’étant totalement pas en âge est un autre visage du mode d’enseignement à l’intérieur du pays.

Ce qui n’est pas du goût des citoyens du quartier Thiewgole, qui hors micro, nous ont fait part de leur frustration.

Car, dit-il, les enfants viennent à l’école pour étudier et non pour faire des travaux mécaniques notamment l’assainissement et l’aménagement des établissements scolaires.

Pire, ces élèves prennent du gravier sur leurs têtes pour venir mettre dans l’enceinte de la cour de l’école.

Le bannissement de ces actes parfois constatés dans plusieurs établissements d’enseignement public, doit être un levier de refondation du système éducatif guinéen.

A préciser que nous avons tenté en vain d’entrer en contact avec les responsables de cette école.

Jacques Kamano