Mamou : les citoyens pas pressés de récupérer leurs cartes d’électeur à Almamya résidence

Le bureau de distribution des cartes électorales dans le quartier Almamya résidence est localisé sur la place occasionnellement aménagée pour les prières lors des grandes fêtes musulmanes.

Monsieur Souleymane Camara, président du bureau de distribution, nous précise : « Ici, nous avons 1010 cartes à distribuer, les gens viennent pour le retrait. Nous avons un registre où inscrire tous ceux qui viennent retirer leurs cartes. » Pour le moment (1er jour ndlr) de la distribution, il n’y a pas d’engouement, les citoyens viennent par petits groupes. Comme difficultés, Camara Souleymane parle du manque de mobiliers (table, chaises) que le bureau du quartier Almamya résidence pouvait fournir.

Un citoyen, rencontré et qui a préféré garder l’anonymat, souligne : « Depuis le matin, je suis là, impossible de récupérer la carte de ma mère et ma carte. La procédure est lente. Ce qui me déplaît, c’est de voir les personnes âgées arrêtées pendant un bon moment sans percevoir leurs cartes, il n’y a pas où s’assoir », ajoute-t-il.

Ousmane Loppe Barry, correspondant à Mamou