Mamou : les enquêteurs du FDSI déployés dans la région pour un mois

Ils sont au total 141 personnes à être enquêteurs dans la région administrative de Mamou au compte de l’enquête initiée par le Fonds de développement social et de l’indigence sur le registre social unifié, a être déployés hier lundi 17 Octobre 2022, dans la région afin de faire le recensement des ménages pauvres et des personnes indigentes.

La cérémonie de lancement de ces enquêteurs a eu lieu dans la cour du gouvernorat de Mamou. Elle était présidée par le gouverneur, en présence du Directeur général du Fonds de développement social et de l’Indigence, de l’inspectrice régionale de l’Action sociale et plusieurs autres cadres du gouvernorat et de la préfecture.

Devant l’assistance, le gouverneur de Mamou a tenu un discours qui cherche à pousser la population de Mamou a ouvrir les portes aux enquêteurs afin de bénéficier des futurs avantages de l’Etat Guinéen dans les prochains mois.

« Je suis très heureux de présider ce matin la cérémonie qui marque le début de l’activité de déploiement des agents enquêteurs retenus pour le ciblage des ménages pauvres et personnes indigentes. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la politique de protection sociale voulue par le gouvernement à travers la Direction générale du Fonds de développement social et de l’indigence, sous la tutelle du ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables. Permettez-moi tout d’abord, au nom des paisibles populations de la région administrative de Mamou, de souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui, malgré leur charge et responsabilité, ont accepté de prendre part à cette cérémonie de déploiement des agents enquêteurs pour la mise en place du registre social unifié en République de Guinée.

Mesdames et Messieurs, lors de la cérémonie d’ouverture des activités de lancement de la sensibilisation des acteurs politico-administratifs sur le ciblage des ménages indigents, j’ai eu l’occasion d’exprimer mes vifs souhaits de voir ce processus de ciblage continuer jusqu’à l’atteinte des objectifs…..

C’est pourquoi j’invite toute la population de Mamou à accorder leur temps et leur attention à ces enquêteurs que vous verrez devant vos portes. A travers le résultat de leur enquête, ils vont faciliter aux ménages et à leurs membres de bénéficier des avantages de ce programme », lance le gouverneur de la région administrative de Mamou, le colonel Aly Badara Camara.

Le Directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence, Lansana Diawara, a quant à lui, fait un ponorama de la situation des personnes démunies en Guinée, tout en remerciant le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. En plus, le DG du Fonds de développement social et de l’Indigence a expliqué dans un français assez simple la mission des enquêteurs en les poussant à la rigueur et à la haute responsabilité historique de cette enquête.

« Je participe aujourd’hui à ce traditionnel exercice de déploiement des agents enquêteurs pour la quatrième fois dans la région administrative de Mamou. Après celle de N’zérékoré, Labé et de Faranah. J’ai déjà pu mesurer l’importance qu’il revêt pour la vie sociale de la population de la région. Je veux de nouveau saluer les échanges constructifs que nous avons toujours eus avec les autorités administratives de cette région depuis le début de ce processus. De la sensibilisation politico-administrative en passant par la sensibilisation communautaire, aujourd’hui nous sommes sur le déploiement des enquêteurs dans la région administrative de Mamou.

Au préambule, permettez-moi d’évoquer la question des réformes institutionnelles engagées par Son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Les grandes facettes de ces actions de l’Etat dans le cadre de la protection sociale se résument comme suit : elle n’est pas qu’hypothèse. Les pauvres, les indigents et les personnes de troisième âge ; un Etat qui soutient les plus fragiles; un Etat qui agit pour le développement social de sa nation. Une première dans notre pays. Ce mérite revient à un homme ici que je vais nommer le colonel Mamadi Doumbouya….

Monsieur le gouverneur de la région administrative de Mamou, c’est ainsi depuis un certain temps, le Fonds de développement social et de l’indigence, le service humanitaire de l’Etat Guinéen, a déclenché le processus de ciblage des ménages extrêmement pauvres et indigents pour la mise en place du registre social unifié. Cette journée est historique pour Mamou mais également pour tous ceux et celles qui participent à cette cérémonie aujourd’hui. Car l’engagement individuel et collectif de chacun de nous va apporter de l’aide à des milliers et des milliers de familles et de personnes dans les mois à venir. Donc l’histoire retiendra que nous avons joué notre partition.

Mesdames et Messieurs, le RSU sera la porte d’entrée de tout ce qui est aide sociale en République de Guinée. L’objectif recherché est de contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté et les inégalités en République de Guinée. A cet effet, deux étapes importantes ont été franchies, à savoir: les missions de sensibilisation des autorités politico-administratives et communautaires. Ces activités ont été un succès dans la mesure où toutes les communautés ont reçu les messages de sensibilisation. Ce recensement des ménages pauvres et indigents organisés va débuter techniquement aujourd’hui.

Chers enquêteurs, vous avez une grande responsabilité. Cela demande beaucoup de discipline, de rigueur….Vous resterez devant les portes des uns des autres. C’est un exercice psychologique. Le Fonds de développement social et de l’indigence a inscrit ce recensement dans un cadre très très rigoureux », précise Lansana Diawara, Directeur général du Fonds de développement social et de l’indigence.

Bénéfiant du contrat de cette enquête avec le Fonds de développement social et de l’indigence, Sow Mamadou Oury, l’un des jeunes enquêteurs originaires de Pita a promis de s’engager à servir dans la rigueur.

« Je remercie d’abord le bon Dieu de m’avoir pris parmi les enquêteurs. Je me rassure que vraiment nous serons dynamiques sur le terrain. Et nous promettons la transparence et la rigueur », mentionne Sow Mamadou Oury.

A noter que ces agents enquêteurs ont bénéficié chacun d’une tablette et du payement de 40% du contrat. Chacun doit regagner son lieu d’enquête.

Jacques Kamano