Mamou: les malfrats braquent un véhicule en plein jour, blessent et emportent des millions

La ville de Mamou s’illustre de jour en jour dans les attaques à main armée contre les citoyens le long de la route.

Dans la matinée de ce mercredi à 11h environ, une attaque à main armée a été enregistrée dans le district Hôllô relevant de la sous-préfecture de Konkouré. Il s’agit d’une voiture de transport qui a été attaquée par des malfrats lourdement armés.

Selon les temoignages recueillis, plus de cent millions et des téléphones ont été emportés. Les malfrats ont blessé plusieurs passagers par balles et à l’aide de sciseaux. Le véhicule quittait Conakry pour Dinguiraye.

Joint au téléphone, l’un des passagers est largement revenu sur l’incident qu’il a vécu.

« Nous-mêmes ça nous a étonnés. Ce sont deux jeunes qui étaient sur la moto, sont venus derrière nous. Ils ont tiré deux balles sur le chauffeur en disant : « il faut garer, on va vous tuer ». Après celui qui a un PMAK est descendu. Il est resté un peu distant en tirant quatre balles. Celui qui était derrière la moto a un pistolet. Deux personnes sont descendues, ils ont fouillé la voiture en prenant tous les téléphones. Ils ont emportés tout notre argent. Y avait un taxi-motard qui était à côté, lui il voulait nous aider mais ils ont tiré sur lui. Pour le moment, nous ne pouvons pas donner le montant mais moi personnellement j’avait quatre vingts dix huit millions. Mon petit aussi avait trente-cinq millions. Les autres je ne sais pas. C’est vraiment déplorable », explique Thierno Mamadou Saliou Sow

Selon ce passager, les agents de la sécurité ont été informés mais jusqu’à présent, ils sont invisible sur le lieu de l’incident.

A mentionner que depuis quelques mois, la ville de Mamou a repris avec les coupeurs de route.

Jacques Kamano

—