Mamou : les motards accusent les fabricants de clés de complicité avec les voleurs de motos (raisons)

La fabrication des clés minutes par les forgerons communément appelé ‘’clé passe partout’’ est devenu source d’inquiétude chez bon nombre de taxi-motard dans la commune urbaine de Mamou. Ces derniers dénoncent et fustigent cette pratique qui d’après eux, occasionne des cas de vols dans la ville.

Ils l’ont fait savoir ce lundi 8 août 2022, dans un entretien accordé à notre correspondant basé dans la préfecture.

« C’est quelque chose que nous nous n’aimons pas. Il y a des motos qui sont volées dans certains carrefour de Mamou ici où on ne gatte pas la moto. La personne vient avec une clé et ouvre. D’un seul coup tu vois plus ta moto. C’est inquiétant pour nous », a -expliqué Ibrahima Diallo, taxi-motard.





Ce point de vue d’Ibrahima Diallo est partagé et soutenu par plusieurs autres taxi-motard. C’est le cas de Fodé Camara. Selon ce dernier, la rapidité avec laquelle les malfrats volent les motos, c’est ce qui les poussent à accuser les fabricants des clés.

« Sincèrement pour vous dire la vérité, tu peux garer ta moto à une place et dès que tu te déplaces un peu, tu ne le trouves plus. Et ce n’est pas seulement nous les taxi-motards qui souffrons. Il y a aussi les boutiquiers qui sont victimes de cela dans cette ville », révèle Fodé Camara, avant d’inviter les autorités à prendre des dispositions.

« Les autorités à tous les niveaux doivent prendre ça au sérieux. C’est une pratique qu’il faut interdire », a-t-il invité.

L’un des fabricants que nous avons approchés pour commenter cette accusation de ces taxi-motards nous a malheureusement reçus dans le quartier Pètel.

Jacques Kamano