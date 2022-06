Mamou: les opérations de libération des emprises lancées, ce jeudi 

Longtemps annoncées, les opérations de libération des voiries urbaines débutent dans la journée de ce jeudi à Mamou.Le Directeur préfectoral de l’habitat de Mamou, le gouverneur et le préfet ont, dans la journée de ce jeudi, décidé de libérer toutes les emprises des voiries de Mamou.Pour cette journée, les opérations ont débuté dans le quartier N’Barria. Elles se poursuivent sur la route nationale Mamou-Faranah. Toutes les boutiques, magasins, lieux de coiffures et autres sont démolis par les gendarmes munis de bâtons à l’aide desquels ils cassent les tôles, batiments et tout qu’ils trouvent sur la route.

Les citoyens sont dans l’amertume. Certains voyant leurs boutiques vandalisées par les éléments de la gendarmerie régionale de Mamou, ne cessent de pleurer.

Tout de même, il faut dire que ces opérations ont débuté il y a de cela quelques semaines. Mais à cause de la fête de Ramadan, le gouverneur et le préfet avaient décidé de les suspendre. Les occupants avaient été alertés par rapport à ces opérations qui devraient commencer mais personne n’a voulu quitter.

Les autorités restent droites dans leurs bottes, que toutes les voiries seront libérées dans la ville-carrefour.

Selon des sources près du gouvernorat, c’est l’autoroute qui passera au beau milieu de la ville comme prevu par le projet de construction de l’autoroute qui avait été négocié au moment de l’ancien régime par certains dignitaires d’alors, ressortissants de la ville pour faire de la contournante afin de devier la ville de Mamou pour ne pas qu’il y ait plusieurs dégâts.

Ce jeudi 02 Juin 2022, est un jeudi noir pour les citoyens de Mamou. Les autorités militaires ne laissent rien devant eux pendant ces opérations.

Jacques Kamano