Mamou : les travaux de la revue régionale de l’UNICEF lancés par le gouverneur

Les autorités administratives de Mamou et celles de Labé continuent de fructifier leur partenariat avec certaines organisations.

C’est dans cette optique qu’une rencontre a été initiée le jeudi 24 Novembre par l’inspection régionale du plan de Mamou avec les inspections régionales de la santé, des Directeurs et plusieurs autres cadres évoluant dans le domaine de la santé. Cette rencontre a pour objectif de faire la revue annuelle de la coopération entre l’UNICEF et les autorités sanitaires des régions de Mamou et Labé.

C’est la salle de conférence du gouvernorat de la région administrative de Mamou qui a servi de cadre à cette rencontre, en présence du gouverneur de ladite région, de l’inspecteur regi3onal de la santé de Mamou et Labé, de l’inspectrice régionale de la promotion féminine et de l’enfance de Mamou ainsi que plusieurs autres cadres des deux régions.

Dans son discours de circonstance pour le lancement de cette revue annuelle, Hady Camara, représentant de l’UNICEF pour ce partenariat et ce travail laborieux,a tenu a préciser l’objectif de cette mission.

« Mesdames et Messieurs, en vos qualités, rangs et titres respectifs, il me plaît de prendre la parole au nom de l’UNICEF à l’occassion de l’ouverture de l’atelier de revue annuelle 2022 des régionale de Mamou et de Labé, tel que prévu dans le programme de coopération entre le gouvernement de la Republique de Guinée et l’UNICEF pour la période 2018-2022.

Ce programme de coopération est en phase avec le programme de réference intérimaire.

L’objectif de notre partenariat dans les régions de Labé et de Mamou est d’appuyer les efforts des services déconcentrés et des collectivités à éliminer les principaux goulots d’étranglement qui font obstacle à la réalisation des droits de l’enfant. Cet appui est apporté à travers des interventions aussi bien au niveau des politiques, au niveau de la prestation des services en matière de survie et de developpement de l’enfant, mais aussi en veillant à une approche plus intégrée entre la santé, l’hygiène et assainissement, la protéction et l’éducation ainsi que des interventions transversales.

Mesdames et Messieurs, la revue annuelle 2022 couplée à la planification de 2023 sera une occasion pour les partenaires régionaux et l’UNICEF de faire un bilan exhaustif du plan de travail 2022 mais aussi d’analyser les priorités émergentes dans ces régions, y compris des spécificités à prendre en compte dans l’élaboration des plans 2023.

L’objectif principal de la revue annuelle 2022 est d’examiner les progrès accomplis vers l’atteinte des résultats à la fin de la cinquième année de mise en oeuvre du programme. En plus de ce bilan, il sera question de capitaliser les changements positifs apportés au contexte de programmation et d’examiner la performance du programme », explique Hady Camara, représentant de l’UNICEF.

Présidant la réunion dans la salle de conférence, le gouverneur de la région administrative de Mamou, le colonel Aly Badara Camara a, au nom des différents services et de la population de sa juridiction, souhaité la bienvenue aux participants. Dans le même sillage, il a évoqué de manière exhaustive le travail que même l’UNICEF dans la région.

« Mesdames et Messieurs, l’honneur m’échoit, au nom des autorités régionales, préfectorales et communales et au nom des laborieuses populations de la région administrative de Mamou de vous souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour de travail dans la ville carrefour. L’évènement qui nous réunit aujourd’hui, est devenu une tradition. Il s’agit de la revue annuelle du programme de coopération Guinée-UNICEF 2018-2022.

Cette revue annuelle 2022 couplée à la planification permettra de faire un bilan exhaustif du plan de travail 2022 mais aussi d’analyser les priorités dans le pays, y compris celles des régions à prendre en compte dans l’élaboration des plans 2023-2024.

Elle s’inscrit bel et bien dans une démarche participative d’examen minutieux des progrès accomplis dans l’exécution du travail 2022, tous les aspects liés à cela et l’identification des priorités pour la période 2023-2024.

Je salue cette démarche participative du fait qu’elle permet à nos services sectoriels une appropriation de la gestion axée sur les résultats. Et aussi du système de programmation global couplé aux procédures de gestion administrative et financière. Je vous exhorte à prendre toutes les dispositions pour procéder à une analyse critique des activités menées afin d’en tirer les leçons et faire des recommandations pour mieux rendre service à nos braves populations, notamment celles qui sont en situation de vulnérabilité.

Le programme de coopération Guinée-UNICEF a donné des résultats remarquables dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations en général et celles des enfants en particulier.

Loin d’être exhaustif, nous pouvons citer entre autres: l’appui à la riposte contre la pandémie de Covid-19, l’accompagnement du système de santé guinéen dans tous ses secteurs, notamment dans la santé communautaire », évoque le gouverneur de la région de Mamou, le colonel Aly Badara Camara.

Prenant part à cette importante rencontre, Dr Kasié Fangamou, inspecteur régional de la santé de Mamou, parlant au nom de ses pairs, a reconnu de nombreux efforts fournis par l’UNICEF en faveur des enfants et des femmes vulnérables. Il dit d’ailleurs attendre impatiemment l’appui de cette institution.

« Je voudrais dire que dans le cadre de la coopération entre notre pays la Guinée et l’UNICEF, l’UNICEF apporte beaucoup de choses, surtout dans le cadre du droit de l’enfant et de la femme dans nos différentes régions. Tout l’appui que l’Unicef a apporté a un impact important sur la santé d’abord des enfants à travers la vaccination, la nutrition mais aussi en faveur des femmes dans le domaine de la réduction vraiment de la mortalité maternelle et la mortalité infantile jusque dans les lieux les plus éloignés de notre pays.

Cette coopération, je la salue. J’aurais souhaité puisque nous sommes à la fin du cycle 2018-2022, nous avons hâte vraiment qu’un autre cycle arrive pour pouvoir protéger les enfants et les femmes », souhaite Dr Kasié Fangamou, inspecteur régional de la santé de Labé.

Notons que cette rencontre qui a débuté hier jeudi 24 novembre prendra fin ce samedi 26 novembre 2022.

Jacques Kamano