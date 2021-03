Mamou : l’imposante agence régionale de la BCRG inaugurée

L’Agence de la Banque Centrale de Mamou a été inaugurée ce lundi 1er mars 2021 en présence du ministre d’Etat des Sports, des autorités de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) et celles locales et administratives venues des préfectures de Pita, Dalaba et Mamou.

A cette occasion, le directeur de cabinet du gouvernorat de Mamou, Bernard Mara, a souhaité la bienvenue à l’assistance. Ainsi, il dira que : « cette infrastructure (l’Agence régionale de la BCRG) s’ajoute à la longue liste des infrastructures réalisées pendant le 56e anniversaire de la Guinée. Cette banque passe pour la première des Agences de l’intérieur du pays. Les autorités et les populations s’engagent à protéger ce bijou ».

Pour sa part, la députée uninominale de Mamou, Fatou Biro Diallo, a plaidé en faveur des jeunes de Mamou.

« Je voudrais que vous prenez en compte les compétences locales à égalité de chance pour le recrutement du futur personnel de la banque. Ce bijou, n’est pas une surprise pour Mamou. J’invite la population à soutenir le président de la République, le Pr Alpha Condé, dans son slogan de gouverner autrement », dit-elle.

De son côté, l’architecte, Alpha Oumar Diallo, a indiqué que le bâtiment dont les travaux ont débuté en février 2017, « est en R+1 extensible en R+4, le caveau est en R-2 pour une superficie totale de 3 777, 2 mètres carrés. L’occupation du sol est de 47,38% ».

Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Dr Louncény Nabé a évoqué les acquis de la dernière décennie en matière de gestion financière. D’ailleurs, souligne-t-il, « c’est pour la première fois que deux programmes ont été conduits à terme et a permis la réduction de la dette et rendre crédible la Guinée à l’échelle internationale. L’extension de la BCRG à l’intérieur du pays, c’est de permettre un développement harmonieux de la Guinée ».

Le représentant du chef de l’État, à cet évènement, le ministre d’Etat en charge des Sports, Sanoussy Bantama Sow, s’est félicité de ‘’l’inauguration de cette banque [qui] coïncide avec le Coronavirus et la résurgence de Ebola. J’invite la BCRG d’être proactive pour être sur la trajectoire de l’émergence économique. L’installation des agences à l’intérieur du pays va faciliter le taux de bancarisation et le rapprochement avec la population des zones reculées ».

La cérémonie a pris fin par la coupure du cordon et la pose de la première pierre du logement du personnel.

