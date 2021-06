Mamou : plus de 121 grammes d’or dérobés dans une attaque à main armée, à Yala

Dans la journée du mardi 15 juin 2021, aux environs de 13H, un véhicule en provenance Marela, dans la préfecture de Faranah, a été attaqué par des coupeurs de route armés, à Yala, dans le district de Berteyah, sous-préfecture de Soyah, préfecture de Mamou.

Selon nos informations, les assaillants, à bord d’une moto de marque TVS de couleur rouge, ont dérobé dans cette attaque à main armée un sac contenant 121,36 grammes d’or, d’une valeur de 63.107.200 de francs guinéens ; des téléphones et des objets de valeur, avant de prendre la poudre d’escampette. Joint au téléphone, Oumar Doumbouya, le chauffeur du véhicule et en même temps victime, nous a confié ceci :

« Nous avons été attaqués par des hommes armés de PMAK, sur une moto. Ils ont pourchassé le véhicule avec des tirs. Malgré que j’aie résisté, ils ont réussi à arrêter le véhicule et ont pris tout ce que nous avons, dont 121,36 grammes d’or ; ce qui équivaut à plus de 63 millions de francs guinéens. Plus nos téléphones et d’autres objets de valeur »

Aux dernières nouvelles, on apprend que le PMAK et la moto appartenant aux coupeurs de route et saisis sur les lieux ont été transportés à la gendarmerie de Mamou, la ville-carrefour. Une enquête a été ouverte pour retrouver les malfaiteurs. Affaire à suivre.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

