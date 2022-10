Mamou : quatre (04) kilos d’or et une importante somme d’argent emportés par des assaillants, selon le secrétaire des transporteurs

Les braquages effectués par les coupeurs de route sont de plus en plus récurrents dans la commune urbaine de Mamou. Le dernier cas en date s’est déroulé la nuit dernière. Un véhicule de marque Renault 505 avec à son bord neuf (09) passagers en provenance de Touba (une sous-préfecture de Gaoual) a été attaqué par un groupe d’hommes armés dans les environs de 4 heures du matin, dans le secteur Barrage, dans la commune rurale de Konkouré.

Selon les informations confiées à notre correspondant basé dans la région de Mamou, deux personnes ont été blessées par balles parmi lesquelles le chauffeur du véhicule.

Ils ont réussi à emporter 4 kilos d’or et beaucoup d’argent.

« Le chauffeur du véhicule venait de Touba et avait à son bord des femmes qui partaient à Conakry après un sacrifice. Arrivée dans la préfecture de Labé, le chauffeur a pris un passager (homme). A partir de là, ils ont été suivi par deux motards. Après l’attaque, les assaillants ont pris 4 kilos d’or et une importante somme d’argent qui appartenaient au Monsieur qui s’est embarqué à Labé. La compagnie de la gendarmerie routière est informée de la situation. Nous apprenons qu’elle a ouvert une enquête », affirme Hamidou Bah, l’un des secrétaires généraux du syndicat des transports joint par notre correspondant.

Selon la même source, il n’a appris aucune information concernant une arrestation des malfrats. La région de Mamou est le théâtre de plusieurs attaques depuis quelques mois.

Jacques Kamano