Mamou/Tamagaly: deux morts dans un accident et plusieurs blessés… (témoin)

L’accident s’est déroulé hier mercredi, 24 août 2022, sur la route Kindia-Mamou, dans le district de Tamagaly, relevant de la sous-préfecture de Konkouré, préfecture de Mamou. Il s’agit d’un camion qui appartient à une société chinoise de travaux publics qui s’est renversé en pleine circulation coûtant la vie à deux jeunes et faisant cinq blessés graves qui sont admis au centre de santé de Linsan.

A en croire l’un des jeunes avant frôlé la mort puisqu’étant dans le camion, c’est vers 11h30 que leurs responsables leur ont dit de monter dans le camion pour aller se restaurer puisque le lieu où ils travaillent il n’y a pas de restauration. En cours de route, le camion s’est subitement renversé, tuant deux personnes.

« On est parti le matin pour le travail. On a travaillé jusqu’à 11h 30.Ils(responsables de l’entreprise) nous ont dit de venir manger. Nous tous on est monté dans le camion.Quand on est monté dans le camion, on est venu jusqu’à Tamakaly, c’est là que le frein a lâché. Quand le frein a laissé, il a devié la route. Nous, on était là-haut, pas dedans derrière. Le camion a rebondi et s’est renversé trois fois. Il (camion) a tué deux personnes », explique Mamadou Lamarana Sow, l’une des victimes.

Les cinq personnes blessées graves ont été admises au centre de santé 2 de Linsan. Selon le suppléant du chef de poste de santé, leur état de santé est rassurant. « C’est vers 13 quand on etait là, ils ont envoyé ces blessés. Quand ils sont venus, ils étaient six personnes. Un d’entre eux était trop souffrant. On lui a fait des soins, ça va mieux », a évoqué Sagno Amara, suppléant du chef de poste de santé.

Selon les informations, les corps des blessés ont été restitués à leurs familles respectives puisqu’ils sont tous deux de Linsan.

Jacques Kamano