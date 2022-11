Mamou/Telico : une fillette échappe à un kidnapping

Après le cas de tentative de viol constaté à Mamou sur une vieille de plus de soixante dix ans ce mercredi, c’est un autre cas de tentative de kidnapping qui vient d’être enregistré dans la ville de Mamou au quartier Telico.

Ce kidnapping remonte à la nuit du mercredi 2 au jeudi 03 Novembre 2022.

En effet, la fillette de quatre (4) ans était couchée aux côtés de sa mère et de sa sœur quand une personne non identifiée s’est approchée pour enlever la fille.

Interrogé, le père de cette fillette est revenu sur l’incident au micro de notre correspondant.

« C’est vers une heure 20 qu’un inconnu a pénétré ma chambre, là où dormaient ma femme et mes deux filles. Il a tiré le crochet de la porte avec son doigt et il a soutiré la fillette de 4 ans qui était entre sa sœur et sa mère. Soudain, sa mère s’est réveillée et elle a crié : quelqu’un a enlevé ma fille. Nous avons crié au secours, j’ai appelé la fillette. Elle m’a répondu. Après, il l’a déposée et il s’est enfui. Je suis allé la trouver assise… Nous demandons à la sécurité de nous aider. Avant, c’était nos biens qu’ils volaient, maintenant ce sont nos enfants qu’ils volent. Nous sommes vraiment inquiets. La semaine dernière, un inconnu était venu encore chez moi, il a pris mon téléphone portable et une somme de 80 000 francs guinéens. Heureusement, nos voisins étaient fortement mobilisés, c’est pourquoi Dieu nous a aidés. Nous invitons le gouvernement â veiller sur les populations », souligne Boubacar Kenda Sow.

Jacques Kamano