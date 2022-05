Mamou: un étudiant meurt noyé dans le fleuve Bafing

Un jeune étudiant à l’institut superieur de technologie de Mamou est décédé hier dimanche 29 Mai par noyade dans le fleuve Bafing, dans la commune urbaine de Mamou. Il s’agit de Bienvenue Sidibé. Le jeune homme, était parti avec ses amis pour une promenade. Arrivés, ils ont pris des images. Ses amis sachant qu’il est étranger, l’ont conseillé de ne pas descendre dans l’eau. Mais à leur surprise, ils ont constaté que leur ami s’est plongé dans l’eau.

Joint par Mediaguinee ce lundi, le président des étudiants de l’institut superieur de technologie de Mamou Gbamou Jean pierre a expliqué la scène : « J’ai été informé avec l’appui d’un étudiant qui était sur place dans les environs de 16h. Donc immédiatement j’ai été pour voir si c’est vrai ou faux. Et lorsque j’ai vu que le drame était vrai, immédiatement j’ai informé le Directeur. De là là-bas, le maire nous a rejoint et puis le préfet. Là-bas, j’ai demandé à un étudiant comment l’action s’est faite. Parce que lui il était présent. C’etait une sortie pour prendre les photos. Ils ont conseillé leur ami de ne pas descendre dans ll’eau. Mais soudainement, ils ont vu leur camarade déjà dans l’eau. Il y avait une personne qui pouvait nager. Il est descendu dans l’eau pour le secourir mais il n’a pas pu. Il y avait une disparution totale de son corps à la surface. Les plongeurs qui étaient à côté nous ont dit qu’ils peuvent pas descendre tant que la foule est là. L’étudiant etait de la quinzième promotion du département génie informatique. D’hier jusqu’aujourd’hui, on cherchait son corps. C’est maintenant là qu’on vient de retrouver le corps ».

Jacques Namano, correspondant à Mamou