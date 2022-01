Mamou : un incendie dans un atelier de menuiserie fait des dégâts estimés à plus de 35 millions de nos francs

A Mamou, un incendie qui s’est produit le samedi 08 janvier dernier dans un atelier de menuiserie a provoqué d’énormes dégâts matériels.

Selon le propriétaire de la menuiserie, le sinistre a été causé par une personne de mauvaise foi. Il précise qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistré mais que les dégâts sont estimés à plus de 35 millions francs guinéens.

« C’est mon apprenti qui était venu terminer un travail qui m’a appelé aux environs de 6 heures au téléphone pour m’informer qu’un incendie s’est produit dans mon atelier. Aussitôt, je me suis rendu sur le lieu. Après constat, nous avons trouvé que les pertes sont énormes. Nos avons perdu 20 madriers équivalant à 7 millions Gnf, 12 portes équivalant à 3 500 000 Gnf et une machine achetée à 25 millions Gnf. Tous ces objets ont été réduits en cendres. Nous sommes parvenus à sauver 9 autres portes qui n’ont pas été totalement consumées », a expliqué Mamadou Barry.

A la question de savoir ce qui serait à l’origine de cet incendie, la victime, point un doigt accusateur à ses détracteurs.

« Je ne dirai pas que c’est le courant électrique qui est la cause de cet incendie car au moment où je vous parle, il y a le courant et aucune de mes installations électriques n’a été endommagée. Le feu s’est déclaré au milieu des madriers, c’est une personne de mauvaise foi qui est venue allumer ce feu. Je demande aux autorités et aux personnes de bonnes volontés de me venir en aide puisque tous ces objets ne m’appartiennent pas », a indiqué Mamadou Barry.

Aux dernières nouvelles, on apprend qu’une enquête a été ouverte mais aucun suspect n’a été arrêté.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

