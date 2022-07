Mamou: un mort et deux blessés graves dans un accident de la circulation 

Dans l’après-midi de ce jeudi 7 juillet 2022, deux motos sont entrées en collision à la sortie de la ville de Mamou sur la nationale Mamou-Labé, au Km 7, plus précisement. Le bilan officiel dressé par les témoins fait état d’un mort et deux blessés graves.

Selon les informations reçues sur place, l’un des conducteurs se rendait vers Labé et l’autre quittait la sous-prefecture de Kounsitel.

« On quittait vers Tolo pour le centre-ville de Mamou.On a trouvé deux motos qui sont entrées en collision ici. Il y a eu un mort et deux autres blessés qu’on a transportés à l’hôpital. Je crois bien l’autre quittait Kounsitel. Ce sont tous des jeunes. Le plus âgé n’a pas 25 ans. Il y a eu un mort et deux blessés graves », explique Abdoul Rachid Diallo, qui les a trouvés sur la route.

Selon ce témoin, les conducteurs sur cette voie ont fait preuve de mauvaise foi. D’après lui, ces derniers ont refusé de prendre les blessés pour les conduire à l’hôpital alors que leurs véhicules n’étaient pas chargés de passagers.

« Nous, on a trouvé ça ici. Mais puisque c’est humain, on a garé pour les aider. Malheureusement, on a trouvé certaines personnes, on leur a dit de nous aider à avoir la voiture pour les transporter à l’hôpital mais ils n’ont pas accepté. Parfois, les voitures sont vides, on les arrête, ils refusent. C’est un tricycle on a eu pour les transporter. Ils ne pouvaient pas aller sur la moto après l’accident. Sinon moi j’ai une moto. Arrivé à l’hôpital, l’autre était décédé » relate Abdoul Rachid Diallo.

Les deux blessés graves ont été admis à à l’hôpital régional de Mamou pour les premiers soins.

Jacques Kamano