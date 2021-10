Mamou : une fillette de 1 an gravement mordue par un chimpanzé, à Soyah

Dans le district de Longory, sous-préfecture de Soyah, préfecture de Mamou, c’est une fillette de 1 an qui a été attaquée par un chimpanzé dans un champ de riz. Adama Diami Bah, comme c’est d’elle qu’il s’agit, a été mordue à la tête par cette bête.

Le drame s’est produit dans l’après-midi du dimanche 10 octobre 2021. La fillette a été transportée d’urgence à l’hôpital régional de Mamou.

Sa mère est revenue sur le film de l’attaque. J’ai laissé ma fille et son frère sous une tente de fortune. Je suis allée faire fuir les oiseaux qui étaient en train de manger le riz. Mais en cours de route, j’ai entendu le cri du chimpanzé. J’ai rebroussé chemin. De retour sous la tente, je n’ai pas retrouvé ma fille. Le chimpanzé l’avait déjà traînée et l’a fait traverser la rivière et l’a mordue à la tête. Avec le concours de mes frères qui étaient à côté, nous nous sommes mis aux trousses du chimpanzé qui a pris la fuite. De l’autre côté de la rivière, nous avons trouvé ma fille qui pleurait, avec sa blessure ouverte, son visage couvert de sang. Nous l’avons envoyée à l’hôpital, elle est sous perfusion », explique Fatoumata Diaraye.

Selon la mère de la victime, c’est la première fois que ce genre d’incident se produise chez eux.

« C’est la première fois que nous enregistrions cela chez nous. Mais dans le village appelé Teliba, ça s’est déjà produit », conclut-elle.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

