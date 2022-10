Mamou: une mission de l’ambassade des Etats-Unis présente des opportunités de formation aux étudiants

Les jeunes guinéens continuent de bénéficier des programmes de formation professionnelle de la part de l’ambassade des Etats-unis en Guinée.

Après la region de N’zérékoré et celle de Faranah, c’est autour des autorités de l’Institut supérieur de Technologie de Mamou de recevoir ce jeudi, la délégation de l’ambassade des États-Unis afin d’échanger avec eux et les étudiants, sur les opportunités de formation dans les plus prestigieuses universités et centres de formation des États-Unis.

La délégation qui a eu des échanges avec le personnel de l’Institut et les étudiants, était très rassurée en montrant à ces derniers ces opportunités.

C’etait à l’Institut supérieur de Technologie de Mamou, en présence du gouverneur de la région administrative de Mamou, du préfet et du Directeur général de l’Institut en présence de son personnel et quelques étudiants.

Après une brève explication de leur mission aux autorités, le gouverneur s’est excusé à cause de son calendrier très chargé.

Prenant la parole, le chef de la délégation, Ekow Edzie, attaché culturel de l’ambassade des États-Unis, a expliqué l’objectif de cette rencontre.

« Nous sommes ici pour promouvoir les liens d’amitié entre les États-Unis et la Guinée mais plus précisément de promouvoir nos programmes éducatifs et des programmes professionnels. L’ambassade des États-Unis fournit les programmes qui sont les opportunités pour les jeunes guinéens et aussi des professionnels de pouvoir aller aux États-Unis et faire des études avancées, faire des programmes de developpement professionnel. Ces programmes sont cent pour cent payés par le gouvernement des États-Unis. Ces programmes sont cent pour cent gratuits pour les participants. Nous avons déjà quelques centaines de participants. Ces programmes changent des vies. Les participants reviennent en Guinée. Ils deviennent les vrais leaders dans les communautés et ils contribuent au développement durable de la Guinée. Il fait souligner que ces programmes changent des vies. Et nous souhaitons que tout le monde postule à nos programmes et profiter de l’opportunité. Nous avons plusieurs programmes. Donc pour avoir plus d’information, il faut se rendre sur la page Facebook de l’ambassade des États-Unis », souligne Ekow Edzie, attaché culturel de l’ambassade des États-Unis.

Le Directeur général de l’Institut supérieur de Technologie de Mamou a invité les responsables et les étudiants de l’Institut à saisir cette grande opportunité. En plus, il a fait part de leurs difficultés, tout en sollicitant l’aide de l’ambassade.

« C’est des opportunités qu’on offre aux jeunes étudiants. Moi, je vous invite à y aller. Une autre chose, il ne faut pas mystifier l’anglais. C’est vrai qu’apprendre l’anglais dans un milieu francophone c’est pas aisé. Mais à coeur vaillant rien n’est impossible. Il faut y aller. C’est pas si difficile. Aussi nous sollicitons l’appui de l’ambassade des États-Unis, surtout dans tout ce qui va dans la digitalisation. Aujourd’hui, on ne peut plus rien faire sans la digitalisation. On est lancé dans un programme de digitalisation. Donc, on voudrait multiplier ces initiatives là pour pouvoir faire les cours en ligne. Merci à la délégation et merci à vous tous », a déclaré Hamidou Barry, Directeur général de l’Institut supérieur de Technologie de Mamou.

Après ces échanges qui furent assez fructueux, la délégation est partie dans le marché Pépé-Kalé, situé en pleine ville, pour rencontrer la présidente de l’Union des femmes agrobusiness qui évoluent dans la chaîne de valeur de transformation des produits locaux à leur siège. Là, il était question de remercier l’ambassade des États-Unis.

« Nous sommes très heureux ce matin de voir une mission de la délégation de l’ambassade des États-Unis. C’est à travers l’appui du projet Osez Innover qu’ils nous ont accompagnées beaucoup dans le cadre du renforcement des capacités. Et Osez Innover à travers leur consortium,nous avons reçu des formations. L’élaboration des plans d’affaires de nos membres. Et le renforcement des capacités à travers l’éducation financière et tant d’autres. Comment nous pouvons faire restructurer notre association. Aussi nous avons bénéficié de l’appui matériel. Donc nous leur souhaitons bonne mission », dira Mme Sira Bayo, présidente de l’Union des groupements des femmes agrobusiness de Mamou.

La délégation était contente de l’accueil qui lui a été reservé.

Notons que cette cérémonie a pris fin par la remise des cadeaux symbolique au gouverneur, au préfet et au Directeur de l’Institut supérieur de Technologie de Mamou.

Jacques Kamano