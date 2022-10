Mamou: venu se laver, un enfant se noie et son corps introuvable

Un enfant s’est noyé dans le fleuve Mamouwol, dans le secteur de Sanama, au quartier Almamya Dimesse, dans la commune urbaine de Mamou. Il s’agit d’un enfant mécanicien qui se serait rendu au fleuve avec ses amis pour se laver. Dès qu’il s’est plongé dans l’eau, l’enfant n’a pas été retrouvé malgré les multiples recherches effectuées par les citoyens venus pour le secourir.

Pour l’heure, l’identité et l’âge de l’enfant ne sont pas connus. Les recherches continuent néanmoins.

« Je suis venu ici le matin chez un ami, on est resté assis chez lui, on a vu l’enfant se noyer ici au pont. On a cherché, beaucoup cherché mais on n’a pas retrouvé l’enfant. Bon, on a pris ses habits, c’est un mécanicien. On a pris ses habits, on a sillonné la ville pour demander ceux qui ont les garages. C’est finalement le garage vers FOSPEL qu’on a trouvé son maitre. Son maitre, quand il a vu les habits, il a dit effectivement que c’est son apprenti. Il a appelé les parents de l’enfant. On est venu ensemble à Sanama (secteur où se trouve le fleuve) mais on n’a rien retrouvé », a expliqué Bademba Baldé, témoin du fait.

Selon beaucoup d’informations, le fleuve Mamouwol est connu pour les cas de noyade à chaque année dans la commune urbaine de Mamou.



Jacques Kamano