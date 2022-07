Mamou : venue se divertir, Aïssatou tuée aux ciseaux à cause de son téléphone, au Buffet de la Gare

On en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de Aïssatou Camara, tuée hier dimanche au Buffet de la Gare, dans la commune urbaine de Mamou, en Moyenne Guinée.

Elle a été mortellement poignardée par un inconnu dans la nuit du dimanche à lundi 11 juillet à cause d’un téléphone.

Le présumé auteur qui était dans un état ivre, âgé seulement de 17 ans, a été arrêté grace à la collaboration des citoyens. C’est en tout cas ce que nous a confié Ousmane Diallo, commissaire adjoint de la police centrale de Mamou.

C’est un acte ignoble qui s’est passé dans la boîte nuit Buffet de la Gare.

Aïssatou Camara, agée d’une vingtaine d’années, mariée et mère de 3 enfants a été poignardée par un jeune de 17 ans à cause d’un téléphone

« Nous avons été alertés par la population par rapport à un cas de meurtre. Le cas s’est produit dans la boite Buffet de la Gare. L’equipe qui a été mise en place s’est aussitôt rendue sur les lieux. Elle a constaté la présence d’une femme qui se trouvait dans un bain de sang. Aussitôt elle a été admise à l’hôpital regional de Mamou. Mais fort malheureusement, elle a sucombé à ses blessures. Avec la bonne collaboration des citoyens de Mamou, le presumé auteur a été arrêté et conduit dans nos locaux », renseigne le commissaire adjoint.

Poursuivant, Ousmane Diallo ajoute que le presumé auteur de cette situation tragique était dans un état d’ébriété.

« Elle a reçu un coup de téléphone, elle est sortie dehors pour repondre à l’appel téléphonique. C’est entre temps que le jeune est venu prendre le téléphone dans ses mains. Elle a tenu le jeune pour éviter que ce dernier ne parte avec son téléphone. C’est dans cette circonstance que le jeune a sorti une paire de ciseaux pour poignarder la dame. Il était dans un état de d’ébriété », ajoute le commissaire Ousmane Diallo.

A souligner qu’hier, un concert géant a eu lieu a Mamou, la ville-carrefour, avec comme artiste invité Lama Sidibé, fils de la localité. Aucune source n’a associé pour l’heure ce drame au concert. Le corps se trouve à la morgue de l’hopital regional de Mamou.

Jacques Kamano, correspondant à Mamou