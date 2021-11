Mamoudou Nagnalén Barry installé à la tête du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

Le nouveau m𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐄́𝐥𝐞𝐯𝐚𝐠𝐞, Mamoudou Nagnalén Barry a pris fonction ce jour 1er novembre 2021, sous la présidence du ministre secrétaire général du Gouvernement, en présence d’une délégation du CNRD, des cadres du département et d’autres personnalités.

Bénéficiant de la confiance du Chef de l’Ettat et du Premier Ministre, le nouveau Ministre a désormais la lourde charge de redynamiser le secteur de l’Agriculture et de l’élevage pour assurer la sécurité alimentaire en faveur des populations. Pour réussir sa mission, il compte s’appuyer sur son personnel afin de relever les innombrables défis du secteur agricole et de l’Élevage en droite ligne des recommandations du CNRD.

𝐋𝐚 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐮𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭