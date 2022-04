Mamoudou Nagnalen Barry : « la SOGUIPAH est une entreprise qui a besoin d’une révolution pour redevenir une entreprise normale »

Le ministre de l’agriculture et de l’élevage s’est exprimé ce vendredi 15 avril lors d’une conférence de presse sur la Société guinéenne de palmier à huile et d’hévéa (SOGUIPAH) minée par une crise de gestion ces derniers temps. Vu les nombreux dysfonctionnements et la mauvaise gestion constatés au sein de l’entreprise, Mamoudou Nagnalen Barry estime que la SOGUIPAH a besoin d’une révolution pour redevenir une entreprise normale.

« La SOGUIPAH est une société qui n’a pas été bien gérée ces dernières années et qui n’est pas bien gérée actuellement. Une entreprise qui n’a pas tenu de conseil d’administration pendant une dizaine d’années, une entreprise qui n’a pas tenu de conseil d’administration pendant une seule année n’est pas bien gérée à plus forte raison celle qui ne l’a pas fait pendant des années. Hier, le président interpellait tous les ministres pour tout faire pour tenir les conseils d’administration des sociétés publiques car, sans conseil d’administration, une société publique ne peut pas vivre. La SOGUIPAH est une entreprise qui a un effectif très grand par rapport à ses besoins. C’est une entreprise qui n’a pas seulement besoin de réformes mais qui a besoin d’une révolution. On doit rompre complètement la manière avec laquelle la SOGUIPAH a été gérée. C’est une entreprise qui a du mal à payer ses planteurs. C’est choquant que les gens plantent et attendent six (06) mois pour être payés », a indiqué Mamoudou Nagnalen Barry.

Le ministre de l’agriculture et de l’élevage admet qu’à partir de cette année, la SOGUIPAH va redevenir une entreprise normale grâce aux mesures prises par le département.

« Nous sommes une équipe, on veut trouver des solutions définitives et graduelles au problème, on est pas pressé. Le débat n’est pas d’enlever tel pour mettre tel. D’ailleurs, on a transféré le bureau à Diécké. Il y avait environ 170 personnes à Conakry. On a demandé de ramener ça à 10 personnes. Le DG était à Conakry pour une entreprise qui est à Yomou. Et ça, ce n’est pas l’année, c’est pour toujours. Depuis les années 90, la première personnalité de l’entreprise est à Conakry. Elle va visiter l’entreprise 2 à 3 fois par an (…). J’ai dit aux travailleurs de l’entreprise que nous allons de la SOGUIPAH une entreprise normale cette année. Une entreprise normale est une entreprise qui tient ses conseils d’administration, qui a un système de contrôle, qui paie ses factures, qui paie ses employés et qui paie par dessus tout les planteurs. C’est cette année là qu’on va faire ça à la SOGUIPAH. Et je peux vous rassurer qu’on va le faire », a promis le ministre.

Par ailleurs, Il assure que son département est conscient des problèmes de la SOGUIPAH et assure que des mesures drastiques seront prises d’ici la fin de l’année pour faire de la SOGUIPAH, une société normale.

Sadjo Bah