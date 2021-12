Mandian Sidibé à la tête de l’OGP: « c’est vrai que ce n’est pas mon profil, mais la publicité aussi est une partie de la communication »

Nommé par decret au poste de Directeur National de l’Office guinéen de publicité (OGP) dans la nuit du mercredi 15 decembre 2021, Mandian Sidibé a pris la parole pour la première fois ce jeudi 16 decembre 2021 après son retour en Guinée dans l’émission « Les Grandes Gueules » d’Espace FM.

Par rapport à sa nomination, le nouveau directeur de l’OGP n’a pas caché son sentiment de joie. Il dira tout simplement que l’émotion est grenade de son côté. « Je suis très ému et je ne pourrais que remercier monsieur le président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya qui a bien voulu m’honnorer de sa confiance et je ferai en sorte que cette confiance soit méritée et je saurais compter aussi sur l’appui, le soutien de mes confrères que vous êtes. Vous avez toujours été là pour moi. Et je voulais profiter pour saluer toute la presse. », a-t-il indiqué.

Parlant de son exil en dehors du pays pendant plusieurs années, le journaliste demande à tout le monde de passer l’éponge sur le passé.

« Je mets ça au compte du destin. On ne peut rien, les voies de Dieu sont insondables. Aujourd’hui, je reviens au pays par la grande porte. Parfois la lutte ça paye. Il faut lutter, il faut être constant dans la lutte. Et c’est ce qui a payé aujourd’hui puisque je suis resté constant, je suis resté moi-même par rapport au régime dictatorial de monsieur Alpha Condé , mais on passe l’éponge là-dessus. Ça c’est derrière nous. Je suis sans haine, sans rancune et donc je passe l’éponge sur le passé. Je présente mes sincères excuses à tous ceux que j’ai dû offenser volontairement et moi aussi j’accepte le pardon de tous. Et je présente mes sincères excuses à tout le monde et même aux responsables du RPG, aux militants du RPG et que nous passions l’éponge sur le passé pour que nous regardions en face maintenant l’idée de la Charte de la transition en ce qui concerne le rassemblement que le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, prône. Le rassemblement, nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique », a-t-il lancé.

Bien qu’il ne soit pas promu au poste de Directeur de la Communication et de l’Information de la Présidence de la République comme il l’aurait souhaité, Madian Sidibé dit qu’il se contente de ce qu’il a.

« Je ne suis pas coupé de l’information, puisque comme je vous le disais à l’entame de mes propos, qu’ entre l’OGP et le journalisme, il n’y qu’un petit pont à franchir. Donc, je ne serai pas coupé du journalisme, des médias. Mais ce que je voudrais dire, c’est vrai que j’ai postulé pour le poste de Directeur de la Communication et de l’Information de la présidence de la République mais ça a été à mon frère et ami Moussa Moïse Sylla, j’en suis très heureux, je suis très joyeux pour lui et je lui souhaite tout le bonheur et toute la réussite possible dans ses nouvelles fonctions. Ceci dit, je me contente de ce que j’ai comme vous voulez que je dise ainsi . C’est vrai que c’est pas mon profil, mais la publicité aussi est une partie de la communication et la communication est une partie du journalisme. Donc je trouve que je ne suis pas du tout déconnecté du journalisme », a-t-il déclaré.

Christine Finda Kamano