Mandian Sidibé sur ses relations avec Cellou Dalein Diallo: « c’est un ami personnel et j’assume mon amitié avec lui »

Après plusieurs années d’exil sous le régime déchu de l’ex-président Alpha Condé, Mandian Sidibé, aujourd’hui, nommé à la tête de l’Office guinéen de publicité (OGP) comme Directeur général, a, au cours de son intervention de ce jeudi 16 décembre 2021, dans l’émission « Les Grandes Gueules » d’Espace FM, parlé des relations qu’il entretient avec le leader de l’UFDG. Selon lui, ses relations avec Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, ne sont pas d’ordre politique mais plutôt qu’ils partagent des liens d’amitié.

« Je m’empresse de vous dire tout de suite que les relations qui me lient à monsieur Cellou Dalein Diallo ne sont pas d’ordre politique. Monsieur Cellou Dalein Diallo est un ami personnel. Et j’ai eu à le dire à Son Excellence monsieur le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Le jour de mon arrivée, quand je suis allé le rencontrer, le remercier avec ma famille, je lui ai dit que je suis rentré mais tout le soutien dont j’ai bénéficié de la part de monsieur Cellou Dalein Diallo restera gravé dans ma mémoire et je resterai fermement reconnaissant à l’endroit de monsieur Cellou Dalein Diallo. Ça n’a rien à avoir avec la politique . C’est un ami personnel et j’assume mon amitié avec lui. Nous entrenons de très bons rapports. La preuve est que ce fut la première personne après ma nomination à qui j’ai écrit pour l’informer de la confiance dont j’ai été investi par Son Excellence monsieur le président de la République. Sa réponse aussi, ça c’est entre nous . Donc je compte pouvoir bénéficier de l’appui, du soutien de Cellou Dalein Diallo en tant qu’ami, pas en tant que politicien,en tant que leader de l’UFDG. C’est un ami personnel et j’assume mes relations avec monsieur Cellou Dalein Diallo. », a-t-il déclaré.A propos de l’ancien président Alpha Condé, qu’il critiquait et non ses opposants, le journaliste dira ceci: « Vous voulez m’amener sur un terrain pour dire que je ne critiquais pas l’opposition mais c’est une question voilée. Je pense que l’opposition n’est pas au pouvoir. Le jour où monsieur Cellou Dalein Diallo sera au pouvoir, s’il dévie, je serais obligé de le critiquer objectivement. Donc, pour ma part, c’est monsieur Alpha Condé et son equipe qui géraient le terrain. »

Et d’ajouter: « J’ai été victime d’injustice et d’ingratitude de la part de monsieur Alpha Condé. C’est tout. Je ne suis pas la seule victime, ol y en a d’autres. Beaucoup ont été victimes. Et c’est maintenant là, à mon retour, que certains responsables même et militants du RPG m’ont dit » que toi tu étais sur la bonne voie, nous avons compris que tout ce que vous disiez était objectif. Aujourd’hui, nous nous sommes rendus à l’évidence selon laquelle monsieur Alpha Condé n’était pas la personne qu’il fallait pour la Guinée. Donc même les RPgistes s’en sont rendu compte, sauf certains extrémistes. », a-t-il lâché.

Malgré ses nombreuses années d’exil forcé et de critiques contre le l’ancien régime, Mandian Sidibé demande pardon publiquement aux personnes qu’il a eu à offenser, y compris l’ex président Alpha Condé et que lui il passe l’éponge sur le passé pour prôner la paix, comme le souherait l’actuel président de la République.

Christine Finda Kamano