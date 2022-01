Mandian Sidibé : un as du micro au service des bonnes causes

🛑Par Ibrahima Kalil Diallo🛑Dans la marche inexorable vers le changement et le progrès d’une nation, il y a des hommes et femmes qui inscrivent leurs noms à l’encre indélébile dans les marbres de l’histoire. Les Hommes de la République. Ceux-là même qui, de par leur combat pour des valeurs se hissent au sommet de la pyramide sous le regard admirateur de leurs compatriotes qui voient en eux, des références.

Mandian Sidibé est incontestablement l’un de ces Hommes de la République. Lui qui a eu pour passion le micro et la plume dont il est le seul à avoir le secret de la fertilité et la finesse des écrits d’académicien, a toujours utilisé son métier au service des bonnes causes. Il s’est surtout révélé au grand public à travers la radio Planète FM qui a trôné durant des années sur l’espace audiovisuel guinéen. A travers l’émission fétiche » palabres » Mandian Sidibé a dénoncé les tares du régime CONDÉ au grand risque de sa vie. Ce qui lui vaut de l’admiration par les Guinéens et des ennemis de la part des dirigeants d’alors. Résolu à le réduire au silence, le pouvoir de Conakry lui fait des » avances » avec des offres mirobolantes. Après avoir refusé ces » cadeaux empoisonnés » Mandian Sidibé est contraint à la fatidique épreuve de l’exil.Malgré tout, il reste droit dans ses bottes: la République ou rien. Aujourd’hui, le temps lui donne raison. Plus qu’une simple consécration, sa venue dans le giron de l’administration publique à travers l’office guinéen de publicité ( OGP) dont-il tient la direction, est aussi et surtout une leçon de vie. Quand on se bat pour des valeurs au détriment des intérêts égoïstes, la vérité finit toujours par triompher.

Mieux, pour l’avoir côtoyé, jamais je n’ai été aussi séduit par un homme plein d’humilité, d’altruisme doublé d’un professionnalisme irréprochable. A 25 ans, il m’a nommé rédacteur en chef de la radio la plus écoutée à l’époque. Il a permis ainsi aux Guinéens de découvrir ma modeste compétence. Pour Mandian Sidibé, l’ethnie, la communauté ne comptent pas. C’est un faiseur de stars. Amoureux du travail bien fait, il est avant tout , un altruiste inégalé. Mandian partage tout avec tout le monde. Il a un grand sens d’écoute et de sensibilité à l’égard des autres, notamment ses collaborateurs. Il sait dire « oui » quand il le faut. Et « non », quand ce n’est pas normal.

A la lumière de ce témoignage loin d’être exhaustif, il est important de rappeler que ce parcours atypique de Mandian Sidibé doit nous inspirer. Dans la vie, il faut toujours se battre pour des valeurs. Les hommes passent. Mais, la Guinée restera toujours. Seuls nos actes nous immortalisent. C’est pourquoi, il est toujours bon d’être du bon côté de l’histoire.

