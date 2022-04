Mandiana : des populations dans la rue pour exiger la libération de Diakaria Koulibaly

Très tôt dans la matinée de ce lundi 18 avril 2022, des citoyens de la préfecture de Mandiana ont manifesté contre l’arrestation de l’ex-ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly. Composés essentiellement de jeunes et de femmes, ces manifestants étaient munis de pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Libérez Diakaria Koulibaly ; Il a beaucoup fait pour les femmes de Mandiana ; Mandiana reste solidaire à Diakaria ; Madiana prie la justice de libérer Diakaria… »

Natif de cette préfecture (Mandiana), Diakaria Koulibaly est dans le cœur des populations à cause de ses actions humanitaires et surtout son patriotisme envers Mandiana et ses différentes localiés. Car, selon nos informations, il a contribué à la réalisation de plusieurs infrastructures de base dans les localités de cette préfecture située à plus de 80 km de Kankan.

Placé sous mandat de dépôt à la Maison Centrale de Conakry par le procureur spécial de la Crief, Diakaria Koulibaly croupit toujours en prison en compagnie de l’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et d’autres anciens ministres dont Oyé Guilavogui et Dr Mohamed Diané.

